В «Почте России» назвали число многодетных мам среди сотрудниц компании

Posted 22 ноября, 17:17
Published 22 ноября, 17:17
Modified 22 ноября, 17:17
Updated 22 ноября, 17:17
На сегодняшний день женщины составляют 82% от общего числа работников «Почты России». Это работницы различных профессий, таких как оператор, почтальон, начальник отделения и других. Половина из них воспитывает детей, а 12 125 сотрудниц являются многодетными матерями, пишет newizv.ru.
Одной из наиболее известных многодетных матерей, работающих в «Почте России», является почтальон из Курганской области Ольга Юрьевна Лубина, у которой 15 детей. При этом Республика Башкортостан занимает лидирующую позицию по количеству многодетных сотрудниц — там работает 571 мама. Также значительное количество многодетных матерей трудится в Краснодарском крае и Дагестане — 292 и 367 соответственно.
Компания предлагает поддержку матерям, включая льготное медицинское страхование, материальную помощь и частичную оплату путевок в детские лагеря и санатории. Кроме того, на Новый год все дети сотрудников получают подарки от «Почты России».
Директор блока по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина подчеркнула, что сотрудницы компании каждый день демонстрируют, что возможно успешно совмещать профессиональную карьеру с материнством, оставаясь востребованными специалистами и заботливыми мамами.
«Мы гордимся каждой из 12 000 наших многодетных мам, которые выбирают „Почту России“ как место работы, где они могут развиваться и расти. Особенно приятно, что любовь и верность почте мамы делят со своими семьями, что поддерживает многочисленные почтовые династии», — отметила она.
В среднем у женщин, работающих в «Почте России», по два ребенка. Организация поддерживает их не только в карьере, но и в родительских обязанностях. Так, в 2022 году «Почта России» получила звание «Лучший работодатель для мам» на премии «Выбор мам».
Компания внедрила всестороннюю программу поддержки работников с детьми под названием «Почта дома». Этот проект предоставляет сотрудницам возможность развивать новые управленческие и личные навыки. «Почта России» регулярно проводит вебинары с участием экспертов в области психологии и медицины. Темы занятий охватывают вопросы воспитания, здоровья, питания детей, а также подготовку к школе и семейные отношения.
«Почта России» организует детские мероприятия, приуроченные к Новому году и Дню защиты детей, экскурсии в логистические центры и лекции по вопросам безопасности от представителей ГАИ и МЧС, а также различные викторины и конкурсы.