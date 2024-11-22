В лесах Башкирии появился гипнотизер

Posted 22 ноября, 08:04
Published 22 ноября, 08:04
Modified 22 ноября, 08:11
Updated 22 ноября, 08:11
В самом сердце природного парка «Аслы-куль» фотоловушка запечатлела момент, когда лось, явно обладая выдающимися навыками наблюдателя, подошёл к камере и начал внимательно её изучать. Его большие, выразительные глаза смотрели прямо в объектив, создавая ощущение, что он пытается кого-то загипнотизировать.
Некоторое время лось продолжает свою «игру в гляделки», а затем, словно победив в этом неравном бою, спокойно отходит и продолжает свой лесной променад. Как только видео с лосем попало в интернет, пользователи не смогли удержаться от комментариев.
— Когда ты пришёл в лес поесть травы, а тут тебя поймали на камеру.
— Признаюсь честно, он явно пытался проникнуть ко мне в мысли, своим взглядом.
— Такой любопытный, что аж глаза вылупил, — пишут пользователи соцсетей.
Как ранее сообщал Mkset, на велопешеходном маршруте «Уфимское ожерелье» мужчинам посчастливилось встретиться с местным пушистым символом.