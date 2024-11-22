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Posted 22 ноября, 08:04

Published 22 ноября, 08:04

Modified 22 ноября, 08:11

Updated 22 ноября, 08:11

В лесах Башкирии появился гипнотизер

В лесах Башкирии появился гипнотизер

22 ноября 2024, 08:04
Фото: 1MI.
Фотоловушка природного парка «Аслы-куль» запечатлела взгляд, который завораживает, а уйти от него невозможно, сообщает в пятницу, 22 ноября, Министерство природопользования и экологии РБ.

В самом сердце природного парка «Аслы-куль» фотоловушка запечатлела момент, когда лось, явно обладая выдающимися навыками наблюдателя, подошёл к камере и начал внимательно её изучать. Его большие, выразительные глаза смотрели прямо в объектив, создавая ощущение, что он пытается кого-то загипнотизировать.

Некоторое время лось продолжает свою «игру в гляделки», а затем, словно победив в этом неравном бою, спокойно отходит и продолжает свой лесной променад. Как только видео с лосем попало в интернет, пользователи не смогли удержаться от комментариев.

— Когда ты пришёл в лес поесть травы, а тут тебя поймали на камеру.
— Признаюсь честно, он явно пытался проникнуть ко мне в мысли, своим взглядом.
— Такой любопытный, что аж глаза вылупил, — пишут пользователи соцсетей.

Как ранее сообщал Mkset, на велопешеходном маршруте «Уфимское ожерелье» мужчинам посчастливилось встретиться с местным пушистым символом.

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