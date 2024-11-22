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Posted 22 ноября, 05:28

Published 22 ноября, 05:28

Modified 22 ноября, 07:04

Updated 22 ноября, 07:04

В Уфе появятся 23 км велодорожек

Уфу пересадят на велосипеды

22 ноября 2024, 05:28
Фото: mkset.ru.

В Уфе появятся 23 км велодорожек

Власти столицы Башкирии поделились планами по развитию велоинфраструктуры города — задумки чиновников содержатся в многостраничном постановлении о развитии транспортной системы города до 2042 года, подписанного мэром Ратмиром Мавлиевым.

На конец 2024 года в Уфе существуют 42 велосипедные полосы, их общая протяжённость составляет 70,56 км. Меньше всего от отсутствия таких дорожек страдают центр города и проспект Октября. В некоторых районах — Нижегородке, Дёме, Зелёной Роще и Затоне — велодорожек крайне мало, либо вообще нет.

Как признают сами уфимские власти, действующая сеть дорожек никак между собой не связана и носит разорванный характер. Чтобы её связать, администрация намерена к 2028–2029 годам создать ещё 23 км велодорожек.

Если планы чиновников увенчаются успехом, на двухколёсном транспорте, например, можно будет беспрепятственно доехать из центра в Зелёную Рощу, с улицы Жукова — до проспекта Октября. Туда же можно будет попасть из Инорса — этот район, кроме того, свяжут веломаршрутом с Черниковкой.

Фото: мэрия Уфы
Власти Уфы вложат ₽285 млрд в транспортную инфраструктуру
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Ранее Mkset сообщал о том, что программа развития транспортной инфраструктуры до 2042 года обойдётся бюджетам Уфы, Башкирии и России в ₽285 млрд.

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