Уфу пересадят на велосипеды

Posted 22 ноября, 05:28
Published 22 ноября, 05:28
Modified 22 ноября, 07:04
Updated 22 ноября, 07:04
На конец 2024 года в Уфе существуют 42 велосипедные полосы, их общая протяжённость составляет 70,56 км. Меньше всего от отсутствия таких дорожек страдают центр города и проспект Октября. В некоторых районах — Нижегородке, Дёме, Зелёной Роще и Затоне — велодорожек крайне мало, либо вообще нет.
Как признают сами уфимские власти, действующая сеть дорожек никак между собой не связана и носит разорванный характер. Чтобы её связать, администрация намерена к 2028–2029 годам создать ещё 23 км велодорожек.
Если планы чиновников увенчаются успехом, на двухколёсном транспорте, например, можно будет беспрепятственно доехать из центра в Зелёную Рощу, с улицы Жукова — до проспекта Октября. Туда же можно будет попасть из Инорса — этот район, кроме того, свяжут веломаршрутом с Черниковкой.
Ранее Mkset сообщал о том, что программа развития транспортной инфраструктуры до 2042 года обойдётся бюджетам Уфы, Башкирии и России в ₽285 млрд.