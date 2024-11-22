Уфу пересадят на велосипеды

Если планы чиновников увенчаются успехом, на двухколёсном транспорте, например, можно будет беспрепятственно доехать из центра в Зелёную Рощу, с улицы Жукова — до проспекта Октября. Туда же можно будет попасть из Инорса — этот район, кроме того, свяжут веломаршрутом с Черниковкой.