Уфимку зажало между двумя троллейбусами

Posted 22 ноября, 09:45
Published 22 ноября, 09:45
Modified 22 ноября, 10:03
Updated 22 ноября, 10:03
Как стало известно, 20 ноября 2024 года на конечной остановке «Белореченский микрорайон» в Уфе, водитель троллейбуса, 52-летняя женщина, во время обеденного перерыва оказалась зажатой между двумя транспортными средствами.
По предварительной информации, все произошло во время попытки водителя поставить троллейбус на стоянку. Неожиданно транспортное средство начало скатываться и врезалось в другой троллейбус, стоящий впереди. В результате этого инцидента женщина получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована в больницу.
На момент написания материала, Гострудинспекция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.