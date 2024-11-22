mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 09:45

Published 22 ноября, 09:45

Modified 22 ноября, 10:03

Updated 22 ноября, 10:03

Уфимку зажало между двумя троллейбусами

Уфимку зажало между двумя троллейбусами

22 ноября 2024, 09:45
Фото: 1MI.
В Уфе в результате инцидента пострадала 52-летняя женщина-водитель, сообщает в пятницу, 22 ноября, Гострудинспекция РБ.

Как стало известно, 20 ноября 2024 года на конечной остановке «Белореченский микрорайон» в Уфе, водитель троллейбуса, 52-летняя женщина, во время обеденного перерыва оказалась зажатой между двумя транспортными средствами.

По предварительной информации, все произошло во время попытки водителя поставить троллейбус на стоянку. Неожиданно транспортное средство начало скатываться и врезалось в другой троллейбус, стоящий впереди. В результате этого инцидента женщина получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована в больницу.

На момент написания материала, Гострудинспекция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Сердце слесаря остановилось прямо на работе в Башкирии
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии слесарь-ремонтник, скончался на своем рабочем месте.

Читайте также:
Элвин Грей и Гузель Уразова спели о любвиТолстые люди — смертельно больные людиЖители Башкирии взяли более 9 тысяч автокредитов
#Анжелика Барабаш#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#ДТП#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Безопасность#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Расследование#Белебей#Мелеуз#Гострудинспекция#Троллейбус#Пострадавшая#Троллейбусы#Больница скорой медицинской помощи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика