Уфимку зажало между двумя троллейбусами

По предварительной информации, все произошло во время попытки водителя поставить троллейбус на стоянку. Неожиданно транспортное средство начало скатываться и врезалось в другой троллейбус, стоящий впереди. В результате этого инцидента женщина получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована в больницу.