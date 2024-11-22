Уфимка получила ₽44 млн за «мертвую душу»

Вся его «зарплата», полученная мошенничеством, поступала на счет бухгалтера. В результате её преступных действий ущерб компании составил свыше ₽44 млн. Получается, в каждый полный год мужчина «зарабатывал» почти по ₽6 млн. Или по ₽500 000 ежемесячно, что и в 2015 году, и в 2023 году — очень солидный доход по меркам Уфы. Какую должность приписала бухгалтер своей «мертвой душе» и как за столько лет никто не увидел исчезновения денег — остается только догадываться.