Уфимка получила ₽44 млн за «мертвую душу»

Posted 22 ноября, 11:17
Published 22 ноября, 11:17
Modified 22 ноября, 11:19
Updated 22 ноября, 11:19
Советский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении уже уволенной с должности бухгалтера ООО «Снэма-Сервис» женщины. Она была признана виновной в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Подсудимая признала свою вину в обмане компании. Уфимка была задержана в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами судебного процесса.
— В ходе судебного разбирательства выяснили, что в 2015 году женщина обратилась к знакомому с просьбой предоставить ей реквизиты его банковского счёта. Позже обвиняемая внесла ложную информацию о его трудоустройстве в бухгалтерскую программу, — сообщает фабулу преступления пресс-служба прокуратуры Башкирии. — С ноября 2015 года по январь 2023 года она регулярно указывала недостоверные сведения о начислении заработной платы владельцу банковского счета, который на самом деле не работал в организации.
Вся его «зарплата», полученная мошенничеством, поступала на счет бухгалтера. В результате её преступных действий ущерб компании составил свыше ₽44 млн. Получается, в каждый полный год мужчина «зарабатывал» почти по ₽6 млн. Или по ₽500 000 ежемесячно, что и в 2015 году, и в 2023 году — очень солидный доход по меркам Уфы. Какую должность приписала бухгалтер своей «мертвой душе» и как за столько лет никто не увидел исчезновения денег — остается только догадываться.
Суд назначил ей наказание в виде четырехлетнего лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, экс-бухгалтеру придется вернуть компании все полученные обманом деньги. Как известно из сведений налоговой системы, ООО «Снэма-Сервис» — строительная компания, зарегистрированная в 2002 году в Уфе и специализирующаяся на контрактах с солидными местными заказчиками в сфере добычи полезных ископаемых.
Напомним, ранее эксперты рассказали о тенденциях на рынке труда в Башкирии. Рабочие профессии по доходу начали догонять сферу «золотых мозгов» — IT-специальности.