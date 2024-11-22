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Posted 22 ноября, 07:49

Published 22 ноября, 07:49

Modified 22 ноября, 08:02

Updated 22 ноября, 08:02

Поваленная ветром беседка убила жительницу Башкирии

Уфимка погибла на столичной вахте

22 ноября 2024, 07:49
Фото: 1MI.

Поваленная ветром беседка убила жительницу Башкирии

В Подмосковье металлический павильон насмерть задавил 22-летнюю девушку из Башкирии, сообщает прокуратура Московской области в пятницу, 22 ноября.

На территории промышленного парка Гривно в подмосковном Подольске произошел несчастный случай: сильный порыв ветра вырвал металлический павильон-курилку для работников местных организаций. Беседка упала на 22-летнюю уроженку Башкирии, от чего девушка скончалась на месте.

Фото: Прокуратура Московской области
Видео: https://t.me/mash
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На кадрах видно, что трагедия произошла в считанные моменты. Приехавшие на место врачи констатировали смерть.

Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины трагедии. Также в прокуратуре оценят, насколько ответственные лица соблюдали требования законов, касающиеся безопасности на территории парка.

Телеграм-канал Mash рассказал, что погибшая приехала из Башкирии в Москву на заработки. Девушка работала на крупном складе одного из российских маркетплейсов.

Помимо трагичного случая, ещё, как минимум, еще восемь человек обратились к медикам после столичного урагана. Среди них был 16-летний подросток.

Недавно Mkset рассказал о загадочной смерти уроженца Башкирии в Санкт-Петербурге. Мужчину нашли мертвым в припаркованном автомобиле возле торгового центра «Норд». На теле погибшего обнаружили следы насилия, однако обстоятельства смерти уфимца в культурной столице пока не известны.

Мужчину убил ремонт в Башкирии
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