Уфимка погибла на столичной вахте

Posted 22 ноября, 07:49
Published 22 ноября, 07:49
Modified 22 ноября, 08:02
Updated 22 ноября, 08:02
На территории промышленного парка Гривно в подмосковном Подольске произошел несчастный случай: сильный порыв ветра вырвал металлический павильон-курилку для работников местных организаций. Беседка упала на 22-летнюю уроженку Башкирии, от чего девушка скончалась на месте.
На кадрах видно, что трагедия произошла в считанные моменты. Приехавшие на место врачи констатировали смерть.
Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины трагедии. Также в прокуратуре оценят, насколько ответственные лица соблюдали требования законов, касающиеся безопасности на территории парка.
Телеграм-канал Mash рассказал, что погибшая приехала из Башкирии в Москву на заработки. Девушка работала на крупном складе одного из российских маркетплейсов.
Помимо трагичного случая, ещё, как минимум, еще восемь человек обратились к медикам после столичного урагана. Среди них был 16-летний подросток.
Недавно Mkset рассказал о загадочной смерти уроженца Башкирии в Санкт-Петербурге. Мужчину нашли мертвым в припаркованном автомобиле возле торгового центра «Норд». На теле погибшего обнаружили следы насилия, однако обстоятельства смерти уфимца в культурной столице пока не известны.
Ранее Mkset сообщал, что вахтовики в Башкирии зарабатывают больше главврачей.