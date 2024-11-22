Уфа попала в зону зимних аномалий

Posted 22 ноября, 12:00
Published 22 ноября, 12:00
Modified 22 ноября, 12:05
Updated 22 ноября, 12:05
Синоптики зимой 2024/25 не ожидают рекордных температур, однако допускают возможность внезапных значительных похолоданий. Предстоящая зима 2024/25 не будет ни рекордно холодной, ни шокирующе теплой по сравнению с предыдущими годами. Во всех регионах и крупных городах страны метеорологи предсказывают положительное отклонение от климатических норм. Зима 2024/25 может оказаться куда теплее и мягче, чем обычно.
Зима в европейской части России, Урале и Сибири будет более теплой, чем в 2023/24 годах. Наибольшие изменения температур в сторону увеличения ожидаются в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе и Екатеринбурге. Выходит, что в Уфе будет теплее привычного. По данным авторов прогноза погоды на зиму, в Уфе за последние 30 лет рекорд среднесезонных температур зимой составил -15,7°С. Таких морозов синоптики в сезон 2024/25 не ждут. Самая суровая зима в Уфе за последние три десятилетия была зарегистрирована в 2009 году. Например, тогда в Уфе сезонная температура упала на 5–6 градусов.
От температур перейдем к осадкам. Если зима в Уфе не откажется морозной, но ожидается крайне богатой на осадки. Синоптики прогнозируют в Уфе выпадение примерно 150 мм осадков. Снег это будет или дождь — зависит от температуры воздуха. Она, как указывалось выше, морозом бить уфимцев не планирует.
Ранее жителей Уфы и Башкирии предупреждали об опасности гололёда. Он образуется на пешеходных тротуарах и автомобильных дорогах из-за ночных заморозков, которые днем сменяются «плюсовыми» температурами. Так что, в травмпунктах региона начинается «горячий сезон». Не менее сложная борьба с последствиями капризного ноября в Башкирии выдалась и коммунальщикам.