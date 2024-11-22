Уфа попала в зону зимних аномалий

Зима в европейской части России, Урале и Сибири будет более теплой, чем в 2023/24 годах. Наибольшие изменения температур в сторону увеличения ожидаются в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе и Екатеринбурге. Выходит, что в Уфе будет теплее привычного. По данным авторов прогноза погоды на зиму, в Уфе за последние 30 лет рекорд среднесезонных температур зимой составил -15,7°С. Таких морозов синоптики в сезон 2024/25 не ждут. Самая суровая зима в Уфе за последние три десятилетия была зарегистрирована в 2009 году. Например, тогда в Уфе сезонная температура упала на 5–6 градусов.