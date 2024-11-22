Уборка без забот: топ-5 роботов-пылесосов, которые освободят вас от уборки навсегда!

Почему эти устройства так популярны? Они не только очищают полы, но и сами заботятся о своей чистоте: выгружают мусор, моют салфетки, а в некоторых случаях даже просушивают их. Всё это без вашего участия! Узнайте, какие модели заслуживают внимания в 2024 году, и на что стоит обратить внимание при выборе.