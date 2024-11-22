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Posted 22 ноября, 15:30

Published 22 ноября, 15:30

Modified 22 ноября, 15:30

Updated 22 ноября, 15:30

Уборка без забот: топ-5 роботов-пылесосов, которые освободят вас от уборки навсегда!

Уборка без забот: топ-5 роботов-пылесосов, которые освободят вас от уборки навсегда!

22 ноября 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney. Уборка без забот: топ-5 роботов-пылесосов, которые освободят вас от уборки навсегда!
Уборка дома больше не должна быть рутиной. Современные технологии помогают тратить меньше времени на пыль и грязь, позволяя сосредоточиться на более приятных занятиях. Но какие устройства действительно справляются с задачей?

Эксперты сайта Ixbt собрали десятку роботов-пылесосов с базой самоочистки, которые станут идеальными помощниками в доме.

Почему эти устройства так популярны? Они не только очищают полы, но и сами заботятся о своей чистоте: выгружают мусор, моют салфетки, а в некоторых случаях даже просушивают их. Всё это без вашего участия! Узнайте, какие модели заслуживают внимания в 2024 году, и на что стоит обратить внимание при выборе.

Что такое база самоочистки и зачем она нужна?

Многие сталкиваются с проблемой регулярной очистки робота-пылесоса: приходится вытряхивать контейнер, промывать фильтры и даже менять мешки для мусора. Но модели с базой самоочистки решают эти задачи за вас.

Такая станция не только собирает весь мусор в отдельный контейнер или мешок, но и очищает моющие элементы, например, салфетки или швабры. Встроенные баки для воды позволяют полоскать тряпки, а сушка горячим воздухом предотвращает появление неприятных запахов и плесени.

Как выбрать идеального помощника?

Рынок роботов-пылесосов развивается так быстро, что легко запутаться в характеристиках. Мощность всасывания, объемы баков, автономность и умные функции — всё это влияет на удобство использования. Вот несколько популярных моделей с их особенностями.

Как выбрать идеального помощника?Как выбрать идеального помощника?
Как выбрать идеального помощника?. Фото: Изображение Midjourney

1. Xiaomi Mijia Vacuum and Mop Robot (B101CN): уют и простота

Этот робот станет хорошим выбором для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Устройство оснащено двумя вращающимися швабрами, которые эффективно справляются с влажной уборкой. База имеет два бака для воды: чистой и грязной, оба по 2,5 литра. Салфетки промываются и сушатся теплым воздухом, чтобы не оставалось запахов.

Робот работает до двух часов, что хватит для уборки средней квартиры. Мощность всасывания — 4000 Па, что позволяет ему справляться даже с мелкими частицами мусора.

  • Стоимость: от 60 000 рублей.

2. Roborock Q Revo S: идеален для больших домов

Если нужно убирать большое пространство, эта модель — настоящий спаситель. Благодаря емкому аккумулятору робот может работать до трех часов и покрывать площадь до 300 м².

Особенность — две движущиеся салфетки, которые тщательно очищают полы. База оборудована баками для воды: 4 литра для чистой и 3,5 литра для грязной, что позволяет реже думать о доливе или сливе.

Мощность всасывания — 7000 Па, а это значит, что даже труднодоступные уголки останутся чистыми.

  • Стоимость: около 75 000 рублей.
Идеален для больших домовИдеален для больших домов
Идеален для больших домов. Фото: Изображение Midjourney

3. Hobot LEGEE-D8: функциональность и экономия

Этот робот выделяется технологией уплотнения мусора, что позволяет реже менять мешки. Его виброшвабра способна тщательно вычищать загрязнения, а бака для воды на 3,2 литра хватает на долгую уборку.

Дополнительно салфетки сушатся теплым воздухом, что сохраняет их в идеальном состоянии. Время работы — до трех часов.

  • Стоимость: от 65 000 рублей.

4. Темные лошадки: Polaris и Dreame

Polaris PVCRDC 6002 — бюджетный вариант с базой на 4 литра. Однако салфетки здесь моются вручную, что может быть неудобным. Несмотря на это, он подойдет для небольших квартир благодаря своей простоте и надежности.

Dreame Bot L10 Ultra, наоборот, полностью автоматизирован. Баки для воды на базе позволяют ему самостоятельно мыть швабры и сушить их горячим воздухом. Его мощность всасывания — 5300 Па, что делает его отличным выбором для уборки как твердых полов, так и ковров.

  • Стоимость: от 55 000 рублей (Polaris) и от 70 000 рублей (Dreame).
Идеальный выбор для каждого домаИдеальный выбор для каждого дома
Идеальный выбор для каждого дома. Фото: Изображение Midjourney

5. Элитные решения: Roborock и Ecovacs

На верхних ступенях рейтинга расположились Roborock S7 Max Ultra и Ecovacs T30 PRO OMNI. Эти устройства отличаются высокой мощностью (до 11000 Па), продвинутыми функциями, такими как видеовызовы, и способностью работать на огромных площадях.

Эти роботы справляются даже с коврами с длинным ворсом, а их баки для воды и мусора позволяют забыть об уборке на несколько месяцев.

  • Стоимость: от 80 000 рублей.

Идеальный выбор для каждого дома

  • Для небольших квартир: Xiaomi Mijia Vacuum and Mop Robot (B101CN) — компактное и удобное решение для людей, которые хотят сочетать сухую и влажную уборку без лишних хлопот.

  • Для больших домов: Roborock Q Revo S — идеален для просторных помещений, где требуется длительная автономная работа и мощное всасывание.

  • Для экономных: Hobot LEGEE-D8 или Polaris PVCRDC 6002 — отличный выбор для тех, кто ищет функциональное устройство без переплат.

  • Для любителей полной автоматизации: Dreame Bot L10 Ultra — полностью автоматический помощник, подходящий для тех, кто ценит время и комфорт.

  • Для элитных интерьеров: Roborock S7 Max Ultra и Ecovacs T30 PRO OMNI — выбор для тех, кто ищет премиальное качество, универсальность и высочайшую мощность.

3 правила ухода за роботом-пылесосом, которые нужно знать еще до покупки
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