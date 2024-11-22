Топ-5 натуральных антибиотиков назвали в Уфе

Вместе с этим не стоит забывать о продуктах, помогающих укрепить иммунную систему. Среди таких продуктов можно выделить фрукты и овощи, богатые витаминами и антиоксидантами. Цитрусовые, такие как апельсины и лимоны, славятся высоким содержанием витамина C, который играет важную роль в поддержании иммунитета. Кроме того, овощи темного цвета, как шпинат и брокколи, содержат необходимые микроэлементы и витамины.