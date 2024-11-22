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Posted 22 ноября, 17:46

Published 22 ноября, 17:46

Modified 22 ноября, 17:48

Updated 22 ноября, 17:48

Топ-5 натуральных антибиотиков назвали в Уфе

Топ-5 натуральных антибиотиков назвали в Уфе

22 ноября 2024, 17:46
Фото: mkset.ru.
Специалисты сферы медицины поделились информацией о продуктах, помогающих укрепить иммунную систему без применения аптечных лекарств.

Существуют природные заменители антибиотиков, способствующие борьбе человеческого иммунитета с патогенными бактериями. Специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе в беседе с UfaTime.ru выделили некоторые продукты, которые могут помочь в укреплении иммунной системы в сезон простуд.


— Антибиотики — это вещества, которые помогают преодолеть болезни, вызванные бактериями. Природа производит множество таких веществ различных типов, что дает нам возможность естественным образом поддерживать иммунитет, просто добавляя их в повседневный рацион, без необходимости использования синтетических аналогов, — отметили уфимские медики.

Среди пятерки природных антибиотиков врачи из Уфы отмечают:

Чеснок. Он богат алицином — соединением с антибактериальными свойствами, полезным для борьбы с бактериальными инфекциями и поддержки иммунной системы.

Мед. Этот продукт обладает антибактериальными качествами и содержит ферменты, которые помогают с инфекциями и раздражениями горла.

Имбирь. Эта специя известна своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами, помогая при лечении инфекций и облегчая симптомы простуды. Вспомните повальное увлечение этим пряным корнем в годы расцвета COVID-19/

Оливковое масло. Содержащее фенолы, оно также проявляет антибактериальные свойства и может быть эффективным при кожных инфекциях.

Эфирное масло чайного дерева. Оно славится мощными антибактериальными эффектами и используют для лечения кожных инфекций.

— Надо учитывать, что природные антибиотики помогают в общем укреплении иммунной защиты, а не в борьбе с конкретной инфекцией, каждый из них имеет свои особенности, которые важно учитывать при использовании для лечения или профилактики, — акцентируют внимание специалисты.

 

Вместе с этим не стоит забывать о продуктах, помогающих укрепить иммунную систему. Среди таких продуктов можно выделить фрукты и овощи, богатые витаминами и антиоксидантами. Цитрусовые, такие как апельсины и лимоны, славятся высоким содержанием витамина C, который играет важную роль в поддержании иммунитета. Кроме того, овощи темного цвета, как шпинат и брокколи, содержат необходимые микроэлементы и витамины.

Не стоит забывать и о кисломолочных продуктах, которые способствуют улучшению работы кишечной флоры, тем самым поддерживая защитные функции организма. Орехи и семена также являются полезными, поскольку содержат полезные жиры и витамины, способствующие укреплению иммунной системы.

Важно помнить о достаточном потреблении жидкости и регулярной физической активности, что в сочетании с правильно подобранным рационом питания поможет поддерживать здоровье в состоянии ответить на сезонные вирусные атаки. Введение в свой рацион указанных выше продуктов может значительно повысить общую устойчивость организма к заболеваниям.

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