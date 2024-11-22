Толстые люди — смертельно больные люди

Posted 22 ноября, 08:29
Published 22 ноября, 08:29
Modified 22 ноября, 08:32
Updated 22 ноября, 08:32
Эксперт Регина Ахуньянова утверждает, что каждый лишний килограмм жировой ткани инициирует в организме хроническое воспаление.
— Жировая клетка не является просто «сточным берегом энергии». Это активный орган, который производит свыше 8 биологически активных соединений, способствующих воспалительным процессам, — высказала свое мнение Регина Ахуньянова в беседе с UfaTime.ru.
Жировые клетки распределены по всему телу, что приводит к тому, что воспалительные процессы затрагивают все системы: от мозга и нервной системы до сердца и сосудов, отмечает врач. Это может проявляться в виде постоянной усталости (даже после отдыха), нехватки энергии, ухудшения состояния кожи (акне, воспаления), трудностей с концентрацией внимания, чувства мозгового тумана и ослабленного иммунитета, что ведет к частым заболеваниям.
Именно хроническое воспаление является причиной различный заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний (13 видов рака, включая рак молочной железы), гормональных нарушений и ускоренного процесса старения.
По словам врача, снижение жировой массы способствует уменьшению воспаления, нормализации уровня холестерина без медикаментов, восстановлению энергии и иммунных функций, а также улучшению состояния кожи и общего самочувствия.
Регина Ахуньянова подчеркивает, что результаты можно заметить уже через неделю правильного питания.
Правильное питание и физическая активность становятся основными инструментами для борьбы с избыточной жировой массой. Важно не только снизить количество калорий, но и обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Сбалансированный рацион, богатый овощами, фруктами, белками и клетчаткой, способствует улучшению обмена веществ и уменьшению воспалительных процессов.
Физическая активность также играет ключевую роль в этом процессе. Регулярные тренировки помогают не только сжигать калории, но и способствуют выработке гормонов, таких как эндорфины, которые улучшают общее самочувствие и повышают уровень энергии. Умеренные аэробные нагрузки, такие как ходьба, плавание или велосипед, в сочетании с силовыми тренировками, положительно влияют на здоровье сердца и сосудов.
Не стоит забывать и о значении качественного сна. Хроническое недосыпание может усугубить воспалительные процессы в организме и привести к набору веса. Нормализация режима сна, уровень стресса и умение управлять эмоциями также важны для достижения желаемых результатов в борьбе с лишними килограммами и поддержании здоровья.