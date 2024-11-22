Толстые люди — смертельно больные люди

Жировые клетки распределены по всему телу, что приводит к тому, что воспалительные процессы затрагивают все системы: от мозга и нервной системы до сердца и сосудов, отмечает врач. Это может проявляться в виде постоянной усталости (даже после отдыха), нехватки энергии, ухудшения состояния кожи (акне, воспаления), трудностей с концентрацией внимания, чувства мозгового тумана и ослабленного иммунитета, что ведет к частым заболеваниям.