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Posted 22 ноября, 08:29

Published 22 ноября, 08:29

Modified 22 ноября, 08:32

Updated 22 ноября, 08:32

Уфимский врач перечислила риски каждого лишнего килограмма

Толстые люди — смертельно больные люди

22 ноября 2024, 08:29
Фото: freepik.com.

Уфимский врач перечислила риски каждого лишнего килограмма

Уфимский врач-терапевт, нефролог и диетолог Регина Ахуньянова рассказала, что происходит в организме при лишнем весе, и объяснила, почему нужно начать снижать вес уже сейчас.

Эксперт Регина Ахуньянова утверждает, что каждый лишний килограмм жировой ткани инициирует в организме хроническое воспаление.

— Жировая клетка не является просто «сточным берегом энергии». Это активный орган, который производит свыше 8 биологически активных соединений, способствующих воспалительным процессам, — высказала свое мнение Регина Ахуньянова в беседе с UfaTime.ru.

Жировые клетки распределены по всему телу, что приводит к тому, что воспалительные процессы затрагивают все системы: от мозга и нервной системы до сердца и сосудов, отмечает врач. Это может проявляться в виде постоянной усталости (даже после отдыха), нехватки энергии, ухудшения состояния кожи (акне, воспаления), трудностей с концентрацией внимания, чувства мозгового тумана и ослабленного иммунитета, что ведет к частым заболеваниям.

Именно хроническое воспаление является причиной различный заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний (13 видов рака, включая рак молочной железы), гормональных нарушений и ускоренного процесса старения.

По словам врача, снижение жировой массы способствует уменьшению воспаления, нормализации уровня холестерина без медикаментов, восстановлению энергии и иммунных функций, а также улучшению состояния кожи и общего самочувствия.

Регина Ахуньянова подчеркивает, что результаты можно заметить уже через неделю правильного питания.

Правильное питание и физическая активность становятся основными инструментами для борьбы с избыточной жировой массой. Важно не только снизить количество калорий, но и обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Сбалансированный рацион, богатый овощами, фруктами, белками и клетчаткой, способствует улучшению обмена веществ и уменьшению воспалительных процессов.

Физическая активность также играет ключевую роль в этом процессе. Регулярные тренировки помогают не только сжигать калории, но и способствуют выработке гормонов, таких как эндорфины, которые улучшают общее самочувствие и повышают уровень энергии. Умеренные аэробные нагрузки, такие как ходьба, плавание или велосипед, в сочетании с силовыми тренировками, положительно влияют на здоровье сердца и сосудов.

Не стоит забывать и о значении качественного сна. Хроническое недосыпание может усугубить воспалительные процессы в организме и привести к набору веса. Нормализация режима сна, уровень стресса и умение управлять эмоциями также важны для достижения желаемых результатов в борьбе с лишними килограммами и поддержании здоровья.

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