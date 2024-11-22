Татарстан в разы благополучнее Башкирии

Так, Башкортостан по итогам III квартала 2024 года поднялся в списке на четыре позиции — с 31 на 27 место. Оценивали регионы аналитики по нескольким критериям, в частности: отношению регионального продукта к численности населения, средней зарплате и отношению месячной з/п к прожиточному минимуму. В качестве источников эксперты использовали данные Росстата, Минфина, налоговой службы и Федерального казначейства.