Татарстан в разы благополучнее Башкирии

Posted 22 ноября, 17:15
Published 22 ноября, 17:15
Modified 22 ноября, 17:57
Updated 22 ноября, 17:57
Так, Башкортостан по итогам III квартала 2024 года поднялся в списке на четыре позиции — с 31 на 27 место. Оценивали регионы аналитики по нескольким критериям, в частности: отношению регионального продукта к численности населения, средней зарплате и отношению месячной з/п к прожиточному минимуму. В качестве источников эксперты использовали данные Росстата, Минфина, налоговой службы и Федерального казначейства.
Лидерами рейтинга неизменно остались Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Два последних региона делят второе место. Почётную «бронзу» рейтинга же получила Магаданская область.
Вечный визави Башкирии — Татарстан — также с большим отрывом обходит Край кумыса и курая, занимая девятое место. Причём во II квартале 2024 года Татарстан был лишь на 16-й позиции.
Уступают же Башкирии Хакасия, а также Нижегородская, Удмуртская, Оренбургская, Тверская, Астраханская, Рязанская и Архангельская области.