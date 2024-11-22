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Posted 22 ноября, 17:15

Published 22 ноября, 17:15

Modified 22 ноября, 17:57

Updated 22 ноября, 17:57

Башкирия заняла 27 место в рейтинге экономической устойчивости регионов

Татарстан в разы благополучнее Башкирии

22 ноября 2024, 17:15
Фото: 1MI.

Башкирия заняла 27 место в рейтинге экономической устойчивости регионов

«Фонд развития гражданского общества» поделился «топ-35» субъектов РФ по социально-экономическому положению.

Так, Башкортостан по итогам III квартала 2024 года поднялся в списке на четыре позиции — с 31 на 27 место. Оценивали регионы аналитики по нескольким критериям, в частности: отношению регионального продукта к численности населения, средней зарплате и отношению месячной з/п к прожиточному минимуму. В качестве источников эксперты использовали данные Росстата, Минфина, налоговой службы и Федерального казначейства.

Лидерами рейтинга неизменно остались Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Два последних региона делят второе место. Почётную «бронзу» рейтинга же получила Магаданская область.

Вечный визави Башкирии — Татарстан — также с большим отрывом обходит Край кумыса и курая, занимая девятое место. Причём во II квартале 2024 года Татарстан был лишь на 16-й позиции.

Уступают же Башкирии Хакасия, а также Нижегородская, Удмуртская, Оренбургская, Тверская, Астраханская, Рязанская и Архангельская области.

Башкирия кормит Татарстан
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Ранее Mkset сообщал о том, что из Башкирии в Татарстан отправили более 313 тысяч тонн зерна.

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