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Posted 22 ноября, 17:58

Published 22 ноября, 17:58

Modified 22 ноября, 19:05

Updated 22 ноября, 19:05

Свой SHAMAN появился в Уфе

Свой SHAMAN появился в Уфе

22 ноября 2024, 17:58
Фото: 1MI.
Молодой певец из Башкирии Арслан Тимиров поразил своих поклонников и интернет-сообщество новым клипом, который стал настоящим хитом в пятницу, 22 ноября.

Артисту удается смешать и современный стиль, и народные элементы в своем творчестве. Фрагмент клипа, опубликованный в социальных сетях, вызвал бурную реакцию и сравнения с известным артистом Шаманом.

Видео: https://vk.com/clips/club202311334
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Съемки клипа проходили на Набережной реки Белой в Уфе, рядом с новым арт-объектом — колоннадой, которая напоминает легендарное сооружение в Абхазии. Пользователи соцсетей активно обсуждают музыкальное исполнение: земляки восхищаются и красивым сюжетом, и выступлением Арслана, отмечая его харизму, энергичность и талант.

Арслан Тимиров — сын известных артистов Башкирии Азамата и Насимы Тимировых. В прошлом году парень уже успел завоевать сердца зрителей под певдонимом Baby Ti. Благодаря своему яркому стилю и харизме, он успешно выступает на гастролях и продолжает набирать популярность.

«Красиво! Молодцы национально.надеюсь клип будет в десятке популярных клипов», — поддерживают артиста в социальных сетях.
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