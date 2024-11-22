Свой SHAMAN появился в Уфе

Posted 22 ноября, 17:58
Published 22 ноября, 17:58
Modified 22 ноября, 19:05
Updated 22 ноября, 19:05
Артисту удается смешать и современный стиль, и народные элементы в своем творчестве. Фрагмент клипа, опубликованный в социальных сетях, вызвал бурную реакцию и сравнения с известным артистом Шаманом.
Съемки клипа проходили на Набережной реки Белой в Уфе, рядом с новым арт-объектом — колоннадой, которая напоминает легендарное сооружение в Абхазии. Пользователи соцсетей активно обсуждают музыкальное исполнение: земляки восхищаются и красивым сюжетом, и выступлением Арслана, отмечая его харизму, энергичность и талант.
Арслан Тимиров — сын известных артистов Башкирии Азамата и Насимы Тимировых. В прошлом году парень уже успел завоевать сердца зрителей под певдонимом Baby Ti. Благодаря своему яркому стилю и харизме, он успешно выступает на гастролях и продолжает набирать популярность.
«Красиво! Молодцы национально.надеюсь клип будет в десятке популярных клипов», — поддерживают артиста в социальных сетях.
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