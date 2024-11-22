Свой SHAMAN появился в Уфе

Съемки клипа проходили на Набережной реки Белой в Уфе, рядом с новым арт-объектом — колоннадой, которая напоминает легендарное сооружение в Абхазии. Пользователи соцсетей активно обсуждают музыкальное исполнение: земляки восхищаются и красивым сюжетом, и выступлением Арслана, отмечая его харизму, энергичность и талант.