Собаки загнали юную уфимку в болото

Posted 22 ноября, 15:01
Published 22 ноября, 15:01
Modified 22 ноября, 15:03
Updated 22 ноября, 15:03
Девушка направлялась на учебу, когда на ее пути встала стая бродячих собак. В попытках спастись, девушка прыгнула в находящееся по близости болото. Лед треснул и студентка оказалась по колено в воде.
На кадрах видно, как внезапно появившиеся бродяги загнали девушку в угол. К счастье, рядом оказались два мужчины, которые пришли на помощь. Они отогнали собак и сопроводили студентку домой.
Ситуация не осталась без внимания. Региональный следком уже организовал проверка по инциденту. Сообщается, что следственный отдел начал процесс по делу о «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».
Следователи проверят полноту принятых мер реагирования со стороны специализированных организаций по отлову безнадзорных животных.
Тем временем пользователи соцсетей остро реагируют на случившееся:
«Это уже становиться глобальной проблемой, столько бездомных животных. Их и жалко и страшно, что вот так могут накинуться»
«Тысячу раз говорил, и в тысячепервый раз повторю — бродячих собак на улицах быть не должно! Всех на радугу!!!»
«Почему не чистят города от бродячих собак?! Этих зоозащитников необходимо перестать слушать и восстановить службу по отлову бездомных собак и кошек!!!!!»