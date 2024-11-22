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Posted 22 ноября, 15:01

Published 22 ноября, 15:01

Modified 22 ноября, 15:03

Updated 22 ноября, 15:03

Собаки загнали юную уфимку в болото

Собаки загнали юную уфимку в болото

22 ноября 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney.
В районе Инорс города Уфы студентке-третьекурснице пришлось прыгнуть в болото, чтобы спастись от стаи бездомных собак, сообщает следком Республики в пятницу, 22 ноября.

Девушка направлялась на учебу, когда на ее пути встала стая бродячих собак. В попытках спастись, девушка прыгнула в находящееся по близости болото. Лед треснул и студентка оказалась по колено в воде.

Видео: https://t.me/mash_batash
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На кадрах видно, как внезапно появившиеся бродяги загнали девушку в угол. К счастье, рядом оказались два мужчины, которые пришли на помощь. Они отогнали собак и сопроводили студентку домой.

Ситуация не осталась без внимания. Региональный следком уже организовал проверка по инциденту. Сообщается, что следственный отдел начал процесс по делу о «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

Следователи проверят полноту принятых мер реагирования со стороны специализированных организаций по отлову безнадзорных животных.

Тем временем пользователи соцсетей остро реагируют на случившееся:

«Это уже становиться глобальной проблемой, столько бездомных животных. Их и жалко и страшно, что вот так могут накинуться»
«Тысячу раз говорил, и в тысячепервый раз повторю — бродячих собак на улицах быть не должно! Всех на радугу!!!»

«Почему не чистят города от бродячих собак?! Этих зоозащитников необходимо перестать слушать и восстановить службу по отлову бездомных собак и кошек!!!!!»

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