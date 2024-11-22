Селёдки требуют плотной укладки: уфимцы в гневе от городского транспорта

В последнее время уфимцы активно обсуждают недостатки работы общественного транспорта в социальных сетях. Множество сообщений от жителей города свидетельствует о том, что график движения автобусов и троллейбусов не соответствует реальным потребностям горожан. По словам уфимцев, рабочий день многих заканчивается в 22:00, но после 19:00 транспорт сходит с линии, оставляя людей на остановках. И с перспективой разориться на такси.