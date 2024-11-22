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Posted 22 ноября, 04:50

Published 22 ноября, 04:50

Modified 22 ноября, 07:11

Updated 22 ноября, 07:11

Уфимцы жалуются на нехватку автобусов

Селёдки требуют плотной укладки: уфимцы в гневе от городского транспорта

22 ноября 2024, 04:50
Фото: 1MI.

Уфимцы жалуются на нехватку автобусов

Жители Уфы обращаются в пятницу, 22 ноября, к мэрии с наболевшими и набившими оскомину вопросами о работе общественного транспорта.

В последнее время уфимцы активно обсуждают недостатки работы общественного транспорта в социальных сетях. Множество сообщений от жителей города свидетельствует о том, что график движения автобусов и троллейбусов не соответствует реальным потребностям горожан. По словам уфимцев, рабочий день многих заканчивается в 22:00, но после 19:00 транспорт сходит с линии, оставляя людей на остановках. И с перспективой разориться на такси.

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— Почему после 19:00 транспорт сходит с линии? Люди же работают, или «сливки» собрали после 18:00, когда как селёдки в бочке едем, а после, типа, невыгодно 7-10 человек возить? Это что за политика?! Если мерзнуть на остановках, после чего идти на больничный — это никому не выгодно, — пишет жительница города Людмила.
— Ну, да! Селёдки требуют плотной укладки., — отвечает ей Зинфира.
— В большом городе транспорт должен ходить до полуночи! Особенно по выходным. В Затон автобусы заканчивают ходить в 21:00, а в воскресенье вообще не дождешься, — пишет Татьяна.

В своем обращении жители города, также отмечают, что для желающих вечером посетить театр или кино, такие ограничения во времени работы транспорта становятся проблемой. Конкретных ответов от чиновников пассажиры не добились. Неразбериху с работой общественного транспорта связывают с нехваткой водителей и поломками подвижного состава. Но эти объяснения чиновников не делают жизнь уфимцев слаще.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Уфе начнет действовать новая муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения». В рамках этой программы планируются значительные изменения в работе общественного и водного транспорта.

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