Селёдки требуют плотной укладки: уфимцы в гневе от городского транспорта

Posted 22 ноября, 04:50
Published 22 ноября, 04:50
Modified 22 ноября, 07:11
Updated 22 ноября, 07:11
В последнее время уфимцы активно обсуждают недостатки работы общественного транспорта в социальных сетях. Множество сообщений от жителей города свидетельствует о том, что график движения автобусов и троллейбусов не соответствует реальным потребностям горожан. По словам уфимцев, рабочий день многих заканчивается в 22:00, но после 19:00 транспорт сходит с линии, оставляя людей на остановках. И с перспективой разориться на такси.
— Почему после 19:00 транспорт сходит с линии? Люди же работают, или «сливки» собрали после 18:00, когда как селёдки в бочке едем, а после, типа, невыгодно 7-10 человек возить? Это что за политика?! Если мерзнуть на остановках, после чего идти на больничный — это никому не выгодно, — пишет жительница города Людмила.
— Ну, да! Селёдки требуют плотной укладки., — отвечает ей Зинфира.
— В большом городе транспорт должен ходить до полуночи! Особенно по выходным. В Затон автобусы заканчивают ходить в 21:00, а в воскресенье вообще не дождешься, — пишет Татьяна.
В своем обращении жители города, также отмечают, что для желающих вечером посетить театр или кино, такие ограничения во времени работы транспорта становятся проблемой. Конкретных ответов от чиновников пассажиры не добились. Неразбериху с работой общественного транспорта связывают с нехваткой водителей и поломками подвижного состава. Но эти объяснения чиновников не делают жизнь уфимцев слаще.
Напомним, что с 1 января 2025 года в Уфе начнет действовать новая муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения». В рамках этой программы планируются значительные изменения в работе общественного и водного транспорта.