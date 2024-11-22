Путин наградил чиновников из Башкирии

Posted 22 ноября, 15:40
Published 22 ноября, 15:40
Modified 22 ноября, 18:22
Updated 22 ноября, 18:22
За заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженного работника пищевой индустрии РФ» удостоились аккумуляторщик молочного комбината Риф Гатауллин и начальник производства Карина Гурова.
За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу
получили звание «Заслуженный работник местного самоуправления».
Почетное звание «заслуженный работник» в России можно получить в разных областях: от экономики и промышленности до искусства. Это звание дают людям за долгую и качественную работу в своей профессии и за достижения.
На федеральном уровне особых привилегий для таких работников нет. Однако наличие этого звания может помочь получить статус «Ветеран труда». Дополнительные выплаты или льготы могут предоставляться на уровне региона или организации.
В Башкирии заслуженные работники получают надбавку к пенсии в размере ₽1 153,47.
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