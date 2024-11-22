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Posted 22 ноября, 15:40

Published 22 ноября, 15:40

Modified 22 ноября, 18:22

Updated 22 ноября, 18:22

Путин наградил чиновников из Башкирии

Путин наградил чиновников из Башкирии

22 ноября 2024, 15:40
Фото: kremlin.ru/press/photo
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Президент РФ Владимир Путин подписал приказ о награждении государственными наградами. Признания были удостоены сразу восемь человек из Башкирии, согласно указу, опубликованному в пятницу, 22 ноября.

За заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженного работника пищевой индустрии РФ» удостоились аккумуляторщик молочного комбината Риф Гатауллин и начальник производства Карина Гурова.

За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу

  1. председатель совета Чишминского района Халил Бикмеев,
  2. глава Старобабического сельсовета Азамат Гайфуллин,
  3. глава Кальтяевского сельсовета Радик Гарипов,
  4. глава Дурасовского сельсовета Фанил Заманов,
  5. глава Акбулатовского сельсовета Фагил Нигаматьянов
  6. секретарь госокруга города Октябрьский Фанис Нургалеев

получили звание «Заслуженный работник местного самоуправления».

Почетное звание «заслуженный работник» в России можно получить в разных областях: от экономики и промышленности до искусства. Это звание дают людям за долгую и качественную работу в своей профессии и за достижения.

На федеральном уровне особых привилегий для таких работников нет. Однако наличие этого звания может помочь получить статус «Ветеран труда». Дополнительные выплаты или льготы могут предоставляться на уровне региона или организации.

В Башкирии заслуженные работники получают надбавку к пенсии в размере ₽1 153,47.

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