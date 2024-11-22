Прощай, белый мрамор! Чем теперь украшают роскошные дома?

Тренды в дизайне интерьеров не стоят на месте, как и любой другой стиль. Каждые несколько лет мы видим, как одни материалы и цветовые решения уступают место новым. В 2024 и 2025 годах заметна тенденция к более сложным и индивидуальным подходам. Вместо повсеместно популярных материалов вроде белого мрамора появляются более изысканные альтернативы, а нейтральные интерьеры преобразуются благодаря ярким акцентам и интересным фактурам.