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Posted 22 ноября, 13:30

Published 22 ноября, 13:30

Modified 22 ноября, 13:30

Updated 22 ноября, 13:30

Прощай, белый мрамор! Чем теперь украшают роскошные дома?

Прощай, белый мрамор! Чем теперь украшают роскошные дома?

22 ноября 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney. Прощай, белый мрамор! Чем теперь украшают роскошные дома?
Нейтральные интерьеры больше не радуют глаз, а белый мрамор теряет популярность? Какими материалами и цветами заменить классические решения, чтобы создать стильный и современный дом?

Тренды в дизайне интерьеров не стоят на месте, как и любой другой стиль. Каждые несколько лет мы видим, как одни материалы и цветовые решения уступают место новым. В 2024 и 2025 годах заметна тенденция к более сложным и индивидуальным подходам. Вместо повсеместно популярных материалов вроде белого мрамора появляются более изысканные альтернативы, а нейтральные интерьеры преобразуются благодаря ярким акцентам и интересным фактурам.

— Отказываясь от привычных решений, мы создаем пространство, которое отражает индивидуальность и радует долгие годы, — считает дизайнер Игорь Краснов.

Белый мрамор уходит в прошлое

Белый карарский мрамор долгое время считался символом роскоши и элегантности. Однако его массовое использование в отделке — от ванных комнат до общественных пространств — лишило этот материал эксклюзивности. Сегодня он воспринимается скорее как привычный выбор, чем как что-то уникальное.

Что можно выбрать вместо него?

  1. Травертин: этот камень с мягкими прожилками создает теплую атмосферу и придает помещению уют. Он универсален и подходит как для классического, так и для современного интерьера.
  2. Мрамор Калакатта Виола: его выразительные рисунки с драматичными прожилками делают пространство эффектным и незабываемым.
  3. Керамогранит: современные технологии позволяют создать плитку, которая не только имитирует натуральный камень, но и обладает рельефной поверхностью.
— Выбирайте плитку большого формата, чтобы добиться цельного рисунка без видимых швов. Формат 120×60 см — отличный вариант, — рекомендует эксперт.
Белый мрамор уходит в прошлоеБелый мрамор уходит в прошлое
Белый мрамор уходит в прошлое. Фото: Изображение Midjourney

Сложные цвета: новая глубина интерьера

Бежевые интерьеры остаются популярными, но постепенно теряют свою уникальность. В моду входят сложные оттенки, которые привлекают внимание своей глубиной и многослойностью.

Что это за цвета?

  • Вместо классического зеленого — оттенок шалфея.
  • Вместо желтого — теплый горчичный.
  • Вместо красного — благородный терракотовый.
— Использовать их можно по-разному: от замены обивки кресел до ярких ковров или акцентной мебели. Сложные цвета создают уникальную атмосферу, добавляя интерьеру нотки индивидуальности, — подчеркивает Краснов.

Лепнина и обои: возвращение классики

Неожиданный, но яркий тренд — фигурная лепнина и обои. Если раньше они ассоциировались с классическими стилями, то сегодня обрели новую популярность.

  • Лепнина может быть использована для создания изысканных акцентов, придавая пространству индивидуальность.
  • Обои с природными мотивами или абстрактными узорами идеально подходят для акцентной стены в спальне или гостиной.
— Выбирайте мягкие и приглушенные тона обоев, чтобы не перегрузить пространство визуально, — советует блогер.
Лепнина и обои: возвращение классикиЛепнина и обои: возвращение классики
Лепнина и обои: возвращение классики. Фото: Изображение Midjourney

Темная древесина: уют и контраст

Еще один тренд — возвращение темной мебели и отделки из дерева. На фоне светлых интерьеров она становится выразительным акцентом, добавляя глубину и тепло.

Темное дерево идеально сочетается с контрастными элементами, такими как стекло, металл или текстиль. Игорь Краснов предлагает начать с небольших деталей:

— Добавьте темный столик или светильники, чтобы пространство стало более насыщенным и стильным.

Известковая штукатурка: живые стены

Набирает популярность техника нанесения известковой штукатурки, создающая мягкую и естественную текстуру на стенах. Этот материал позволяет добиться ощущения гармонии с природой.

Важно не переборщить с нанесением, чтобы не испортить внешний вид.

— Правильно нанесенная штукатурка делает интерьер утонченным, сохраняя его современность, — считает эксперт.
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