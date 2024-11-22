Прощай, белый мрамор! Чем теперь украшают роскошные дома?

Posted 22 ноября, 13:30
Published 22 ноября, 13:30
Modified 22 ноября, 13:30
Updated 22 ноября, 13:30
Тренды в дизайне интерьеров не стоят на месте, как и любой другой стиль. Каждые несколько лет мы видим, как одни материалы и цветовые решения уступают место новым. В 2024 и 2025 годах заметна тенденция к более сложным и индивидуальным подходам. Вместо повсеместно популярных материалов вроде белого мрамора появляются более изысканные альтернативы, а нейтральные интерьеры преобразуются благодаря ярким акцентам и интересным фактурам.
— Отказываясь от привычных решений, мы создаем пространство, которое отражает индивидуальность и радует долгие годы, — считает дизайнер Игорь Краснов.
Белый карарский мрамор долгое время считался символом роскоши и элегантности. Однако его массовое использование в отделке — от ванных комнат до общественных пространств — лишило этот материал эксклюзивности. Сегодня он воспринимается скорее как привычный выбор, чем как что-то уникальное.
Что можно выбрать вместо него?
— Выбирайте плитку большого формата, чтобы добиться цельного рисунка без видимых швов. Формат 120×60 см — отличный вариант, — рекомендует эксперт.
Бежевые интерьеры остаются популярными, но постепенно теряют свою уникальность. В моду входят сложные оттенки, которые привлекают внимание своей глубиной и многослойностью.
Что это за цвета?
— Использовать их можно по-разному: от замены обивки кресел до ярких ковров или акцентной мебели. Сложные цвета создают уникальную атмосферу, добавляя интерьеру нотки индивидуальности, — подчеркивает Краснов.
Неожиданный, но яркий тренд — фигурная лепнина и обои. Если раньше они ассоциировались с классическими стилями, то сегодня обрели новую популярность.
— Выбирайте мягкие и приглушенные тона обоев, чтобы не перегрузить пространство визуально, — советует блогер.
Еще один тренд — возвращение темной мебели и отделки из дерева. На фоне светлых интерьеров она становится выразительным акцентом, добавляя глубину и тепло.
Темное дерево идеально сочетается с контрастными элементами, такими как стекло, металл или текстиль. Игорь Краснов предлагает начать с небольших деталей:
— Добавьте темный столик или светильники, чтобы пространство стало более насыщенным и стильным.
Набирает популярность техника нанесения известковой штукатурки, создающая мягкую и естественную текстуру на стенах. Этот материал позволяет добиться ощущения гармонии с природой.
Важно не переборщить с нанесением, чтобы не испортить внешний вид.
— Правильно нанесенная штукатурка делает интерьер утонченным, сохраняя его современность, — считает эксперт.
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