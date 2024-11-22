mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 15:08

Published 22 ноября, 15:08

Modified 22 ноября, 15:22

Updated 22 ноября, 15:22

Пожилой рыбак утонул в Башкирии

Пожилой рыбак утонул в Башкирии

22 ноября 2024, 15:08
Фото: ГК РБ по ЧС.
В Бирском районе Башкортостана мужчина пополнил печальную статистику, выйдя на тонкий лёд — сообщили в региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 22 ноября.

Трагедия случилась на озере Монастырская Старица под селом Калинники. Любитель зимней рыбалки сообщил с места в «службу 112» о том, что заметил тело, не подающее признаков жизни.

Водолазы вскоре вытащили погибшего на берег — им оказался 60-летний местный житель, который провалился под лёд, пока наблюдал за поплавком. По данным спасателей, толщина льда на озере составляла около 4 см.

Фото: МЧС
«Лада Амфибия» не прошла испытания в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе мужчина забыл поставить на ручник личное авто, машина в результате укатилась в городской пруд.

Читайте также:
Число пострадавших при ЧП в Уфе растётЖитель Башкирии сгорел на кухнеКуда нельзя отпускать детей в Башкирии
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Спасатели#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Инциденты#Гибель#Утонул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика