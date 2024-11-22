Пожилой рыбак утонул в Башкирии

Posted 22 ноября, 15:08
Published 22 ноября, 15:08
Modified 22 ноября, 15:22
Updated 22 ноября, 15:22
Трагедия случилась на озере Монастырская Старица под селом Калинники. Любитель зимней рыбалки сообщил с места в «службу 112» о том, что заметил тело, не подающее признаков жизни.
Водолазы вскоре вытащили погибшего на берег — им оказался 60-летний местный житель, который провалился под лёд, пока наблюдал за поплавком. По данным спасателей, толщина льда на озере составляла около 4 см.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе мужчина забыл поставить на ручник личное авто, машина в результате укатилась в городской пруд.