Отвращение или эволюция: почему животные едят свои фекалии?

Для большинства людей питание — это простое и понятное действие: выбор вкусной и питательной пищи. В мире животных все гораздо сложнее. Рацион диктуется условиями среды, потребностями организма и даже нехваткой определенных веществ. Порой природа заставляет своих обитателей находить пищу там, где человек этого никогда бы не сделал. Одним из таких примеров является копрофагия — употребление фекалий.