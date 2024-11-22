Огонь унёс жизни 14 человек в Башкирии

Posted 22 ноября, 15:19
Published 22 ноября, 15:19
Modified 22 ноября, 18:25
Updated 22 ноября, 18:25
Как указал на личных ресурсах глава ведомства Кирилл Первов, только с начала ноября 2024 года в Башкирии при пожарах погибли 14 человек. Всего же за без малого одиннадцать месяцев жертвами огня стали 185 человек.
Больше половины трагедий можно было бы избежать, если бы не вредные привычки — причинами около 55% несчастных случаев стало пренебрежение правилами безопасности при курении. При этом статистика показывает, что более 50% погибших в момент смерти были пьяны. Больше четверти (26%) ЧП приходится на неправильное обращение с электроприборами.
Гласит статистика и о том, что порядка 73% погибших — мужчины. В 33% случаев гибнут в пожарах пенсионеры. Порядка 25% жертв пожаров — люди без определённого рода занятий.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе неизвестный под покровом темноты поджёг две припаркованные иномарки.