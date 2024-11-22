Огонь унёс жизни 14 человек в Башкирии

Больше половины трагедий можно было бы избежать, если бы не вредные привычки — причинами около 55% несчастных случаев стало пренебрежение правилами безопасности при курении. При этом статистика показывает, что более 50% погибших в момент смерти были пьяны. Больше четверти (26%) ЧП приходится на неправильное обращение с электроприборами.