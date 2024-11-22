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Posted 22 ноября, 15:19

Published 22 ноября, 15:19

Modified 22 ноября, 18:25

Updated 22 ноября, 18:25

В Башкирии погибли при пожарах 185 человек

Огонь унёс жизни 14 человек в Башкирии

22 ноября 2024, 15:19
Фото: 1MI.

В Башкирии погибли при пожарах 185 человек

Спасатели башкортостанского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 22 ноября, опубликовали печальную статистику о смертности в пожарах в регионе с начала года.

Как указал на личных ресурсах глава ведомства Кирилл Первов, только с начала ноября 2024 года в Башкирии при пожарах погибли 14 человек. Всего же за без малого одиннадцать месяцев жертвами огня стали 185 человек.

Больше половины трагедий можно было бы избежать, если бы не вредные привычки — причинами около 55% несчастных случаев стало пренебрежение правилами безопасности при курении. При этом статистика показывает, что более 50% погибших в момент смерти были пьяны. Больше четверти (26%) ЧП приходится на неправильное обращение с электроприборами.

Гласит статистика и о том, что порядка 73% погибших — мужчины. В 33% случаев гибнут в пожарах пенсионеры. Порядка 25% жертв пожаров — люди без определённого рода занятий.

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