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Posted 22 ноября, 10:48

Published 22 ноября, 10:48

Modified 22 ноября, 11:01

Updated 22 ноября, 11:01

Обгоревшего мужчину доставили на вертолете в Уфу

Обгоревшего мужчину доставили на вертолете в Уфу

22 ноября 2024, 10:48
Фото: Минздрав Башкирии.
В Башкирии мужчина с серьезными ожогами был экстренно эвакуирован на вертолете в республиканский ожоговый центр, сообщает в пятницу, 22 ноября, региональный Минздрав.

Как стало известно, 62-летний мужчина, пострадавший от ожогов, был срочно переведен из Калтасинской центральной районной больницы в специализированный республиканский ожоговый центр в Уфе.

Согласно информации, предоставленной Минздравом Башкирии, пациент сначала получил необходимую медицинскую помощь в Калтасинской больнице. Однако врачи, оценив состояние мужчины, пришли к выводу о необходимости его перевода в более оснащенное учреждение, где он сможет получить специализированное лечение. Для этого была вызвана санитарная авиация.

На момент написания материала, от ведомства нет информации о том, как именно мужчина получил ожоги.

Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии ранним утром произошел поджог двух автомобилей, припаркованных во дворе дома.

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