Обгоревшего мужчину доставили на вертолете в Уфу

Posted 22 ноября, 10:48
Published 22 ноября, 10:48
Modified 22 ноября, 11:01
Updated 22 ноября, 11:01
Как стало известно, 62-летний мужчина, пострадавший от ожогов, был срочно переведен из Калтасинской центральной районной больницы в специализированный республиканский ожоговый центр в Уфе.
Согласно информации, предоставленной Минздравом Башкирии, пациент сначала получил необходимую медицинскую помощь в Калтасинской больнице. Однако врачи, оценив состояние мужчины, пришли к выводу о необходимости его перевода в более оснащенное учреждение, где он сможет получить специализированное лечение. Для этого была вызвана санитарная авиация.
На момент написания материала, от ведомства нет информации о том, как именно мужчина получил ожоги.
Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии ранним утром произошел поджог двух автомобилей, припаркованных во дворе дома.