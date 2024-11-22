Обгоревшего мужчину доставили на вертолете в Уфу

Согласно информации, предоставленной Минздравом Башкирии, пациент сначала получил необходимую медицинскую помощь в Калтасинской больнице. Однако врачи, оценив состояние мужчины, пришли к выводу о необходимости его перевода в более оснащенное учреждение, где он сможет получить специализированное лечение. Для этого была вызвана санитарная авиация.