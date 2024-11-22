Названа дата проведения допуска к ЕГЭ в Башкирии

Это мероприятие обязательно для допуска к экзаменам ЕГЭ. Как всё устроено? Одиннадцатиклассники регистрируются в своей школе, а выпускники прошлых лет, студенты колледжей и другие желающие — в специально назначенных местах, которые указаны в приказе Минобразования и науки Республики Башкортостан.