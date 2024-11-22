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Posted 22 ноября, 14:14

Published 22 ноября, 14:14

Modified 22 ноября, 15:29

Updated 22 ноября, 15:29

Названа дата проведения допуска к ЕГЭ в Башкирии

Названа дата проведения допуска к ЕГЭ в Башкирии

22 ноября 2024, 14:14
Фото: 1MI.
4 декабря 2024 года в Республике Башкортостан, как и по всей России, пройдет итоговое сочинение (изложение) для учеников 11-х классов и экстернов, сообщает Министр образования Башкирии Ильдар Мавлетбердин в пятницу, 22 ноября.

Это мероприятие обязательно для допуска к экзаменам ЕГЭ. Как всё устроено? Одиннадцатиклассники регистрируются в своей школе, а выпускники прошлых лет, студенты колледжей и другие желающие — в специально назначенных местах, которые указаны в приказе Минобразования и науки Республики Башкортостан.

Для получения результата «зачет» нужно провести все необходимые мероприятия, иначе в светлый мир государственной итоговой аттестации путь закрыт. На сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» можно найти полезные материалы: структуру закрытого банка тем итогового сочинения и критерии оценивания.

Обратите внимание на то, что итоговые изложения формируются на основе открытого банка текстов, который регулярно обновляется. Это означает, что чрезмерно заранее готовиться не получится — нужно быть в курсе новинок.

Если вдруг ваши планы окажутся под угрозой, и вы не сможете сдать сочинение в установленный срок, не переживайте! Дополнительная попытка будет проведения 5 февраля 2025 года.

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