Мать бросила ребёнка в закрытом автомобиле

Posted 22 ноября, 12:15
Published 22 ноября, 12:15
Modified 22 ноября, 12:19
Updated 22 ноября, 12:19
Просьба о помощи поступила на пульт спасательной службы из Белорецка. Звонивший сообщил о том, что маленький ребёнок оказался заперт один в салоне легкового автомобиля. Ни родители, ни сам малыш справиться с замком не могут.
— Спасатели выехали на место. Оказалось, что ребенок заперт в в автомобиле марки «Лада Гранта». Малышу всего два года. Дверь вскрыли с помощью слесарного инструмента, — рассказали в пресс-службе Государственного комитета Республики Башкортостан.
Ребенка извлекли из машины благополучно и вручили в руки рассеянной матери. Спасатели акцентируют внимание на том, что оставлять без присмотра детей младше семи лет в автомобиле на время стоянки без присутствия взрослого опасно.