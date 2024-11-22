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Posted 22 ноября, 12:15

Published 22 ноября, 12:15

Modified 22 ноября, 12:19

Updated 22 ноября, 12:19

В Башкирии мать бросила ребёнка в закрытом автомобиле

Мать бросила ребёнка в закрытом автомобиле

22 ноября 2024, 12:15
Фото: пресс-служба Государственного комитета Республики Башкортостан.

В Башкирии мать бросила ребёнка в закрытом автомобиле

Тревожный сигнал о запертом в машине малыше поступит на пульт спасателей днем в пятницу, 22 ноября, сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Башкортостан.

Просьба о помощи поступила на пульт спасательной службы из Белорецка. Звонивший сообщил о том, что маленький ребёнок оказался заперт один в салоне легкового автомобиля. Ни родители, ни сам малыш справиться с замком не могут.

— Спасатели выехали на место. Оказалось, что ребенок заперт в в автомобиле марки «Лада Гранта». Малышу всего два года. Дверь вскрыли с помощью слесарного инструмента, — рассказали в пресс-службе Государственного комитета Республики Башкортостан.

Ребенка извлекли из машины благополучно и вручили в руки рассеянной матери. Спасатели акцентируют внимание на том, что оставлять без присмотра детей младше семи лет в автомобиле на время стоянки без присутствия взрослого опасно.

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