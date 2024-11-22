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Posted 22 ноября, 13:50

Published 22 ноября, 13:50

Modified 22 ноября, 13:53

Updated 22 ноября, 13:53

В пруду Уфы утонула «Лада»

«Лада Амфибия» не прошла испытания в Уфе

22 ноября 2024, 13:50
Фото: Telegram/ufa_rb, Telegram/Честный Репортаж.

В пруду Уфы утонула «Лада»

Отечественная легковушка угодила в один из искусственных водоёмов башкирской столицы — кадры ЧП с разных ракурсов публикуют городские Telegram-каналы в пятницу, 22 ноября.

Инцидент случился в пруду у парка Лесоводов. Уличная камера запечатлела момент, на котором отечественная легковушка медленно скатывается в водоём. Мужчина — судя по всему, хозяин «Лады» — в панике пытается спасти автомобиль от неминуемого погружения, но безуспешно. В конце концов, легенда российского автопрома отправляется бороздить дно пруда, распугивая всех уток.

Видео: Telegram/ufa_rb, Telegram/Честный Репортаж.

Как сообщили в Telegram-каналах, с покоряющей водоём легковушкой сейчас разбирается «служба 112».

Видео: Telegram/ufa_rb, Telegram/Честный Репортаж.
Где в Уфе опасно ездить
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Ранее Mkset сообщал о самых опасных дорогах Уфы, где чаще всего происходят автомобильные аварии.

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