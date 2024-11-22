«Лада Амфибия» не прошла испытания в Уфе

Инцидент случился в пруду у парка Лесоводов. Уличная камера запечатлела момент, на котором отечественная легковушка медленно скатывается в водоём. Мужчина — судя по всему, хозяин «Лады» — в панике пытается спасти автомобиль от неминуемого погружения, но безуспешно. В конце концов, легенда российского автопрома отправляется бороздить дно пруда, распугивая всех уток.