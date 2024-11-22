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Posted 22 ноября, 15:51

Published 22 ноября, 15:51

Modified 22 ноября, 15:55

Updated 22 ноября, 15:55

Футболка «Крепкий Орешник» снята с продажи

Купить футболку «Крепкий Орешник» уже нельзя — делаем сами дома

22 ноября 2024, 15:51
Фото: Борис Рожин.

Футболка «Крепкий Орешник» снята с продажи

Производители и маркетологи снимают сливки с испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Орешник», которая в своем безъядерном варианте поразила военно-промышленный комплекс Украины в Днепропетровске 21 ноября.

Менее чем за сутки на маркетплейсе Ozon раскупили все футболки с принтом «Крепкий Орешник». Этот товар стал ответом рынка на заявление Путина, сделанное 21 ноября. Тогда президент России рассказал об успешном испытании новой межконтинентальной ракеты «Орешник». Цель — оборонный завод в Днепропетровске — была успешно поражена. Все известные тактико-технические (ТТХ) ракеты «Орешник"/Oreshnik Mkset указал здесь.

Соцсети сразу наводнили серии мемов. Один из самых популярных среди них маркетологи оперативно запустили как бизнес-идею и вывели на рынок футболку с принтом «Крепкий Орешник». Коллаж с использованием изображения Владимира Путина делает отсылку к франшизе с Брюсом Уиллесом, известной в России как «Крепкий орешек» (16+).

Черную футболку с принтом «Крепкий Орешник» можно было купить за ₽1 250. Продажи уже приостановлены. Но другие продавцы маркетплейса нашли выход обеспечить россиян «Крепким Орешником» и запустили реализацию термонаклеек для футболок. Сделать дома «Крепкий Орешник» можно за ₽321. Продажи пока идут.

Фото: www.ozon.ru
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