Купить футболку «Крепкий Орешник» уже нельзя — делаем сами дома

Менее чем за сутки на маркетплейсе Ozon раскупили все футболки с принтом «Крепкий Орешник». Этот товар стал ответом рынка на заявление Путина, сделанное 21 ноября. Тогда президент России рассказал об успешном испытании новой межконтинентальной ракеты «Орешник». Цель — оборонный завод в Днепропетровске — была успешно поражена. Все известные тактико-технические (ТТХ) ракеты «Орешник"/Oreshnik Mkset указал здесь.