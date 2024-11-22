Кумыс в Уфе оказался ненастоящим

Кумыс — это уникальный напиток, получаемый из кобыльего молока, известный своим сладковато-кислым вкусом и ароматом. Он богат 18 аминокислотами и витаминами, особенно аскорбиновой кислотой, которой в кумысе в 8-10 раз больше, чем в коровьем молоке. Напиток полезен для усвоения питательных веществ и обладает лечебными свойствами, что делает его отличным дополнением к здоровому питанию.