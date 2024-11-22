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Posted 22 ноября, 17:18

Published 22 ноября, 17:18

Modified 22 ноября, 17:54

Updated 22 ноября, 17:54

Башкирский кумыс признали подделкой

Кумыс в Уфе оказался ненастоящим

22 ноября 2024, 17:18
Фото: Изображение Midjourney.

Башкирский кумыс признали подделкой

Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан выявило серьезные нарушения у производителей кумыса, сообщили в ведомстве в пятницу, 22 ноября.

В ходе мониторинга системы ФГИС «Меркурий» были обнаружены проблемы с оформлением ветеринарных документов на кисломолочную продукцию, производимую под маркой «Кумыс».

В частности, индивидуальный предприниматель Афлятунов А.Р. использует коровье молоко для производства продукта, который должен быть изготовлен только из кобыльего молока. Это противоречит ГОСТу, который определяет, что для приготовления кумыса необходимо использовать исключительно молоко кобыл и специальные закваски.

— Кроме того, Афлятунов поставляет свою продукцию «ПроКумыс» в магазины региона без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Последние были оформлены более 8 месяцев назад, — отмечают в ведомстве. — В связи с выявленными нарушениями Управление Россельхознадзора объявило Афлятуну предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Кумыс — это уникальный напиток, получаемый из кобыльего молока, известный своим сладковато-кислым вкусом и ароматом. Он богат 18 аминокислотами и витаминами, особенно аскорбиновой кислотой, которой в кумысе в 8-10 раз больше, чем в коровьем молоке. Напиток полезен для усвоения питательных веществ и обладает лечебными свойствами, что делает его отличным дополнением к здоровому питанию.

Важно помнить, что настоящий кумыс — это не просто вкусный, но и полезный напиток, который стоит включать в рацион, но только если он изготовлен по всем стандартам.

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