mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 11:16

Published 22 ноября, 11:16

Modified 22 ноября, 11:18

Updated 22 ноября, 11:18

Как развивать строительный бизнес через онлайн-платформы

Как развивать строительный бизнес через онлайн-платформы

22 ноября 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney.
Спрос на услуги ремонта в России вырос на 25% в третьем квартале текущего года, о чем говорят данные платформы «Авито Услуги». В условиях конкуренции специалисты рекомендуют эффективно использовать онлайн-платформы для продвижения бизнеса.

По данным тех же «Авито Услуг» и агентства ORO, 41% ремонтников и 37% строителей используют онлайн-инструменты для развития своего дела.

Главное, чем располагают интернет-площадки, — большая аудитория. С помощью классифайд-платформ можно реагировать на изменения на рынке, работать с отзывами, отслеживать результаты рекламы и укреплять доверие клиентов. Специалисты «Авито Услуг» дали практические рекомендации, которые помогут ремонтникам и строителям эффективно продвигать свои услуги в интернете.

Создайте профессиональный профиль

Публикуйте только качественные фотографии своих работ, включая этапы до и после. Разбейте портфолио по категориям услуг, чтобы людям было проще изучить вас. Создавайте грамотные описания и постоянно добавляйте новые проекты.

Собирайте отзывы после каждого проекта

Собирайте реакции на вашу работу и оперативно отвечайте на них, в том числе на негативные отзывы. Просите довольных клиентов рекомендовать вас. Работайте над репутацией, чтобы рейтинг на платформах был выше 4,7. Показывайте сертификаты и лицензии, которые подтверждают вашу квалификацию.

Станьте публичными

Ведите блог с советами по ремонту, рассказывайте о материалах, технологиях и контроле качества и доказывайте свою компетентность. Публикуйте полезный контент, чтобы клиенты видели вашу экспертность.

Радуйте клиентов скидками

Используйте сезонные спецпредложения и создавайте акционные пакеты. Разрабатывайте решения для разных бюджетов. Для новых клиентов предлагайте бесплатные консультации или скидки на первый заказ.

Обеспечьте быструю обратную связь

Старайтесь отвечать на запросы в течение 15 минут. Доверие и лояльность клиентов играют ключевую роль в успешном развитии бизнеса. Постоянное внимание к качеству услуг, быстрая обратная связь и готовность исправить ошибки укрепляют репутацию и помогают выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика