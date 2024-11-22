Как развивать строительный бизнес через онлайн-платформы

Posted 22 ноября, 11:16
Published 22 ноября, 11:16
Modified 22 ноября, 11:18
Updated 22 ноября, 11:18
По данным тех же «Авито Услуг» и агентства ORO, 41% ремонтников и 37% строителей используют онлайн-инструменты для развития своего дела.
Главное, чем располагают интернет-площадки, — большая аудитория. С помощью классифайд-платформ можно реагировать на изменения на рынке, работать с отзывами, отслеживать результаты рекламы и укреплять доверие клиентов. Специалисты «Авито Услуг» дали практические рекомендации, которые помогут ремонтникам и строителям эффективно продвигать свои услуги в интернете.
Публикуйте только качественные фотографии своих работ, включая этапы до и после. Разбейте портфолио по категориям услуг, чтобы людям было проще изучить вас. Создавайте грамотные описания и постоянно добавляйте новые проекты.
Собирайте реакции на вашу работу и оперативно отвечайте на них, в том числе на негативные отзывы. Просите довольных клиентов рекомендовать вас. Работайте над репутацией, чтобы рейтинг на платформах был выше 4,7. Показывайте сертификаты и лицензии, которые подтверждают вашу квалификацию.
Ведите блог с советами по ремонту, рассказывайте о материалах, технологиях и контроле качества и доказывайте свою компетентность. Публикуйте полезный контент, чтобы клиенты видели вашу экспертность.
Используйте сезонные спецпредложения и создавайте акционные пакеты. Разрабатывайте решения для разных бюджетов. Для новых клиентов предлагайте бесплатные консультации или скидки на первый заказ.
Старайтесь отвечать на запросы в течение 15 минут. Доверие и лояльность клиентов играют ключевую роль в успешном развитии бизнеса. Постоянное внимание к качеству услуг, быстрая обратная связь и готовность исправить ошибки укрепляют репутацию и помогают выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.