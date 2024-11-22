Как развивать строительный бизнес через онлайн-платформы

Собирайте реакции на вашу работу и оперативно отвечайте на них, в том числе на негативные отзывы. Просите довольных клиентов рекомендовать вас. Работайте над репутацией, чтобы рейтинг на платформах был выше 4,7. Показывайте сертификаты и лицензии, которые подтверждают вашу квалификацию.