mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 19:50

Published 22 ноября, 19:50

Modified 22 ноября, 19:53

Updated 22 ноября, 19:53

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973, 6+), режиссер Леонид Гайдай, киностудия «Мосфильм»

«Иван Васильевич» или «Кавказская пленница»: сложный тест по любимому кино из СССР

22 ноября 2024, 19:50
Фото: kinorium.com. «Иван Васильевич меняет профессию» (1973, 6+), режиссер Леонид Гайдай, киностудия «Мосфильм»
Сможете ли Вы правильно выбрать, какой знаменитой кинокартине принадлежит тот или иной кадр — тест для самых внимательных.

Предлагаем Вам пройти действительно сложный тест на знание кинолент эпохи СССР. Правильно ответить смогут только самые внимательные!

«Иван Васильевич» или «Кавказская пленница»: сложный тест по любимому кино из СССР
Тест
«Иван Васильевич меняет профессию» (1973, 6+), режиссер Леонид Гайдай, киностудия «Мосфильм». Фото: kinomania.ru
Памяти первой красотки СССР: тест по фильмам Светланы Светличной
Узнать подробнее
Осень СССР: тест про любимое кино
Узнать подробнее
Читайте также:
Операция «Алкоголь»: в Башкирии нашли 12`000 литров «палёнки»Топ-5 натуральных антибиотиков назвали в УфеСвой SHAMAN появился в Уфе
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Тесты#Кино#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Тест#СССР#Иван Васильевич#Кавказская пленница
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика