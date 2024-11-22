Инвалида избили из-за собаки в Башкирии

Конфликт у 37-летней женщины с соседом по даче случился летом 2024 года — любители загородного отдыха собирались мирно выпить, однако горячительные напитки напомнили собутыльникам о старых обидах. Посиделкам предшествовал инцидент, при котором собаки двух друзей сцепились друг с другом, в результате одному из хозяев пришлось тратить круглую сумму на лечение питомца.