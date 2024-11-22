mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 16:35

Published 22 ноября, 16:35

Modified 22 ноября, 18:13

Updated 22 ноября, 18:13

Инвалида избили из-за собаки в Башкирии

Инвалида избили из-за собаки в Башкирии

22 ноября 2024, 16:35
Фото: 1MI.
Уфимке вынесли приговор за рукоприкладство по отношению к знакомому — об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Конфликт у 37-летней женщины с соседом по даче случился летом 2024 года — любители загородного отдыха собирались мирно выпить, однако горячительные напитки напомнили собутыльникам о старых обидах. Посиделкам предшествовал инцидент, при котором собаки двух друзей сцепились друг с другом, в результате одному из хозяев пришлось тратить круглую сумму на лечение питомца.

Слово за слово, между участниками «банкета» развязалась перепалка, в конце концов, гостья нанесла хук своему оппоненту, с детства имеющего инвалидностью. Тот, в свою очередь, снял побои и написал заявление в полицию. Действия жительницы Уфимского района суд квалифицировал как умышленное причинение лёгкого вреда здоровья. Ей назначили 250 часов обязательных работ.

В Башкирии мигранта арестовали на два месяца за убийство в очереди
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе мужчина из-за юридических тонкостей избежал наказания за совершённое им убийство.

Читайте также:
Школьники избили старика в БашкирииДрака в больнице Башкирии попала на видеоСледователи узнали о зверстве в уфимской школе
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Конфликт#Суд#Башкортостан#Полиция#Благовещенск#Избиение#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Драка#Собаки#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Нападение#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Соседи#Белебей#Инвалидность#Наказание#Мелеуз#Инциденты#Правонарушение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика