Эта закуска была на каждый Новый год в СССР — удивите гостей винтажным блюдом

Растопите маргарин на водяной бане или в микроволновой печи и остудите до 30 °С. Взбейте яйца с щепоткой соли, лимонным соком и сахаром, добавьте растопленный маргарин, просеянную муку и соду. Перемешайте до получения однородной массы, тесто должно быть чуть более густым, чем для блинов. Выпекайте в вафельнице. Горячие вафли сворачивайте в трубочки.