Эта закуска была на каждый Новый год в СССР — удивите гостей винтажным блюдом

Posted 22 ноября, 10:56
Published 22 ноября, 10:56
Modified 22 ноября, 10:58
Updated 22 ноября, 10:58
Закуски на праздничном столе на Новый год в СССР отличались простотой, но при этом были непередаваемо вкусными. Сегодня мы с ностальгией вспомним советские новогодние закуски, которые создавали атмосферу уюта и праздника. Вернее, одну из них.
Для их приготовления часто использовались доступные продукты, из которых получались настоящие кулинарные шедевры: бутерброды с икрой минтая, сырные «ёжики», яйца, фаршированные икрой, маленькие «стопочки», которые позднее стали именоваться «канапе», вафли с скумбрией и, конечно же, заливное — из мяса, рыбы и курицы.
Копчёная скумбрия — превосходный вариант для начинки хрустящих вафельных трубочек, которые готовили почти в каждой советской семье на Новый год. Много времени и толстого кошелька эта удивительная закуска эпохи СССР не потребует.
Для вафель:
180 г муки высшего сорта;
0,5 ч. л. пищевой соды;
4 яйца;
200 г сливочного маргарина;
1 ст. л. лимонного сока;
1 ст. л. сахара;
1 щепотка мелкой соли.
Если вы хотите сделать сладкие вафли, увеличьте количество сахара.
Для начинки:
200 г копчёной скумбрии;
1 луковица;
1 пучок зелени (укроп или петрушка);
майонез — для заправки.
Растопите маргарин на водяной бане или в микроволновой печи и остудите до 30 °С. Взбейте яйца с щепоткой соли, лимонным соком и сахаром, добавьте растопленный маргарин, просеянную муку и соду. Перемешайте до получения однородной массы, тесто должно быть чуть более густым, чем для блинов. Выпекайте в вафельнице. Горячие вафли сворачивайте в трубочки.
Разделите скумбрию, удалив косточки, и нарежьте её мелко. Лук ошпарьте кипятком и отожмите, зелень также измельчите.
Смешайте все ингредиенты и начините остывшие трубочки перед подачей, чтобы вафли остались хрустящими.
В Вашей семьей есть свой фирменный рецепт из эпохи СССР? Обязательно присылайте его нам — поделимся Вашей гордостью!