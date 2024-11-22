Элвин Грей и Гузель Уразова спели о любви

Как стало известно, ночью в пятницу, 22 ноября, состоялась премьера новой песни Элвина Грея и Гузель Уразовой под названием «Бул янымда». Эта композиция, название которой переводится как «Будь рядом», рассказывает о чувствах влюбленных, которые стремятся оставаться вместе, несмотря на трудности.