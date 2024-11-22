Элвин Грей и Гузель Уразова спели о любви

Posted 22 ноября, 09:26
Published 22 ноября, 09:26
Modified 22 ноября, 09:50
Updated 22 ноября, 09:50
Как стало известно, ночью в пятницу, 22 ноября, состоялась премьера новой песни Элвина Грея и Гузель Уразовой под названием «Бул янымда». Эта композиция, название которой переводится как «Будь рядом», рассказывает о чувствах влюбленных, которые стремятся оставаться вместе, несмотря на трудности.
Авторами музыки стали оба исполнителя, а текст написала Анна Попова. В песне звучит простая, но глубокая идея о важности близости и поддержки в отношениях. Артисты уверены, что их новая работа станет близка многим слушателям.
— Наш новый дуэт уже на всех музыкальных площадках! И это не просто песня, это красивая история, которую мы с нетерпением готовили и теперь рады поделиться с вами, — пишет Элвин Грей.
Как ранее сообщал Mkset, звезда татаро-башкирской эстрады Элвин Грей в октябре 2024 года проходил лечение у врачей из-за проблем со здоровьем. Артист временно потерял возможность слышать левым ухом.