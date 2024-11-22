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Posted 22 ноября, 09:26

Published 22 ноября, 09:26

Modified 22 ноября, 09:50

Updated 22 ноября, 09:50

Звезды сцены Уфы стали любовным дуэтом

Элвин Грей и Гузель Уразова спели о любви

22 ноября 2024, 09:26
Фото: tg/Элвин Грей.

Звезды сцены Уфы стали любовным дуэтом

Артисты представили свою новую совместную композицию, сообщает в пятницу, 22 ноября, певец Элвин Грей в своих соцсетях.

Как стало известно, ночью в пятницу, 22 ноября, состоялась премьера новой песни Элвина Грея и Гузель Уразовой под названием «Бул янымда». Эта композиция, название которой переводится как «Будь рядом», рассказывает о чувствах влюбленных, которые стремятся оставаться вместе, несмотря на трудности.

Авторами музыки стали оба исполнителя, а текст написала Анна Попова. В песне звучит простая, но глубокая идея о важности близости и поддержки в отношениях. Артисты уверены, что их новая работа станет близка многим слушателям.

— Наш новый дуэт уже на всех музыкальных площадках! И это не просто песня, это красивая история, которую мы с нетерпением готовили и теперь рады поделиться с вами, — пишет Элвин Грей.

Как ранее сообщал Mkset, звезда татаро-башкирской эстрады Элвин Грей в октябре 2024 года проходил лечение у врачей из-за проблем со здоровьем. Артист временно потерял возможность слышать левым ухом.

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