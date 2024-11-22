ЭКО в Уфе: как без проблем стать матерью

Posted 22 ноября, 09:19
Published 22 ноября, 09:19
Modified 22 ноября, 10:05
Updated 22 ноября, 10:05
К такому выводу можно прийти, ознакомившись со статистикой проведения ЭКО в Башкирии. Так, 25% женщин, которые хотели пойти на процедуру ЭКО в Уфе, обрели счастье материнства и без вмешательства современных технологий. Им лишь назначили грамотный курс подготовки к беременности — и вот конверт с младенцем на руках у счастливых родителей.
Но в 75% случаев путь к родительству проходит через получение квоты на ЭКО, очередь на имплантацию, нервы и крупные расходы. Как минимизировать моральные и материальные потери, какие клиники по отзывам нравятся родителям и как сделать ЭКО в Уфе бесплатно — расскажем в нашем материале.
ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) в Уфе стало популярным методом лечения бесплодия, привлекая внимание многих семей, стремящихся к счастью родительства.
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) представляет собой метод вспомогательной репродуктивной технологии, используемый в случаях бесплодия и некоторых наследственных заболеваний. Современная техника применяется, когда зачатие естественным путём оказывается невозможным.
Основная идея ЭКО заключается в том, что яйцеклетка оплодотворяется и начинает развиваться вне организма женщины. В матку переводится уже сформированный эмбрион, состоящий всего из нескольких клеток. После этого дальнейшее развитие плода происходит в утробе матери аналогично тому, как это происходит при естественном зачатии.
В Башкирии количество клиник, предлагающих услуги ЭКО, продолжает расти, что позволяет пациентам выбирать наиболее подходящие варианты, учитывая индивидуальные предпочтения и бюджет.
Стоимость ЭКО в Уфе варьируется в зависимости от клиники и необходимых процедур, начиная от ₽100 000 и выше. В 2025 году ожидается небольшое повышение цен, что связано с общими экономическими тенденциями. Однако многие пациенты получают поддержку через квоты на ЭКО, что значительно облегчает финансовое бремя будущих родителей. Нужно лишь дождаться своей очереди на ЭКО в Уфе и сделать его по ОМС.
С 2013 года экстракорпоральное оплодотворение стало частью основной программы обязательного медицинского страхования. Участниками процедуры ЭКО по ОМС могут быть как женатые, так и не состоящие в браке пациенты, при условии наличия обоюдного и информированного согласия на медицинское вмешательство. Однако, незамужние женщины также имеют право на использование вспомогательных репродуктивных технологий.
Обследование пациентов, нуждающихся в помощи через вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), производится в рамках первичной специализированной медицинской помощи. Женщины проходят обследование в медицинских учреждениях, обладающих лицензией на ведение медицинской деятельности, независимо от их формы собственности.
Жители Республики Башкортостан направляются на ЭКО согласно листу ожидания, который формируется комиссией регионального Минздрава для отбора потенциальных пациентов, учитывая противопоказания и ограничения для применения вспомогательных репродуктивных технологий. Электронная версия листа ожидания, где указана очередность и шифр пациента без личных данных, доступна на сайте Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.
Если у вас есть показания для проведения программы ЭКО и отсутствуют противопоказания, следующим шагом будет выбор клиники. В случае, если у вас имеется полис обязательного медицинского страхования, вы можете обратиться в любую медицинскую организацию, которая зарегистрирована и имеет лицензию на осуществление медицинских услуг в области акушерства и гинекологии, включая вспомогательные репродуктивные технологии.
Таким образом, вам нужно будет тщательно рассмотреть все доступные варианты, чтобы сделать правильный выбор и получить необходимую помощь. Обязательно ознакомьтесь с условиями и перечнем услуг, предлагаемых в каждой из клиник, чтобы выбрать ту, которая максимально отвечает вашим требованиям и ожиданиям.
По ОМС сделать ЭКО в Уфе бесплатно в 2024/25 годах можно в пяти клиниках. Все они перечислены на сайте регионального Министерства здравоохранения:
— ГБУЗ «Республиканский Медико-генетический центр»
— Клиника «Мать и Дитя»
— Клиника «Семья»
— Клиника «Здоровье женщины»
— Клиника «Медикал Он Груп».
Но бесплатно далеко не всё. Расходы за дополнительные услуги придется возложить на свой бюджет. Это использование донорских ооцитов, донорской спермы, донорских эмбрионов, суррогатное материнство.
Доступность информации о результатах и услугах клиник также играет важную роль. Примеры успеха, отзывы реальных пациентов и подробные описания процедур могут помочь будущим родителям сделать осознанный выбор. Услуги ЭКО в Уфе продолжают развиваться и адаптироваться под нужды клиентов, открывая новые горизонты для семей, мечтающих о детях.
Отзывы после ЭКО в Уфе часто положительные: пары отмечают высокий уровень профессионализма медиков и удобство процедур. Тем не менее, существуют и истории о долгих ожиданиях в очереди на процедуру, что может вызывать определенные трудности.
Покажем реальные отзывы об ЭКО в Уфе, оставленные пациентами клиник в Сети.
— От всей души хотим поблагодарить замечательного врача и профессионала своего дела Хайнурову Джулию Ринатовну. Благодаря грамотному лечению и индивидуальному подходу мне удалось родить прекрасных двойняшек-сыновей. Спасибо огромное. Выражаем Вам свою безграничную благодарность. Желаем Вам всего самого наилучшего, здоровья и успехов.
— Хочу оставить отзыв о работе сотрудника Закировой Гульнары Римовны. Благодаря ей, 16 июля 2024 мы стали родителями долгожданной дочери! Вместе мы прошли нелегкий путь, столкнулись с трудностями, но ее профессионализм, внимательность, совместная заинтересованность, — привели нас к успеху! Желаем карьерного роста, здоровья, и побольше получать в сообщениях — бирочки из роддома!
— Большое человеческое спасибо дружной команде отделения вспомогательных и репродуктивных технологий за долгожданную доченьку. Гульнаре Римовне, ее акушерке Валентине Михайловне, андрологу Кондрашову, заведующей отделением, эмбриологам, анестезиологу, акушеркам, медсестрам. Дай вам бог всем здоровья. Мы ещё к вам вернёмся, у нас эмбриончики ещё остались, — поделилась планами Мария Медведева.
— В Республиканском медико-генетическом центре трудится такой замечательный доктор как Сангизова Виктория Валерьевна. Это реально врач от Бога. Я ей очень благодарна за то, что она помогла мне выносить здоровую беременность и родить долгожданного ребенка с помощью специально подобранной терапии именно для меня. За новой беременностью только с ней. Спасибо Вам, Виктория Валерьевна, огромное, — выражает благодарность Елена Харламова.
— Который раз звоним в отделение репродукции для уточнения наличия эмбрионов… Не перезванивают, говорят перезвонят, но второй раз уже кидают и не перезванивают, неужели нельзя перезвонить и проконсультировать? В чем сложности? Мы же не машину покупаем! — жалуется Андрей.
— Выражаю благодарность отделению патологии беременности за заботу и внимание. Вежливый и отзывчивый персонал. Тихая и спокойная атмосфера. Поддержание чистоты. Всё на высшем уровне. Спасибо за ваш не лёгкий труд, — благодарит Людмила.
— Вот уж не думала, что придется писать отрицательный отзыв. Как отмечают многие к врачам, их квалификации претензий никаких 5 из 5, но все остальное. Анонимность? Не, не слышали! ЭКО — это очень личное, и не очень приятно разделять это событие с 4-5 посторонними людьми, лёжа на кушетке в одноразовой сорочке на одноразовой простыне без матраса и подушки. Ну до такой степени уж не надо экономить! Стоимость процедуры не маленькая — можно как-то чуть-чуть на удобства и анонимность выделить! — советует Елена.
— Лежу в роддоме сейчас и реву от счастья. Я стала мамой. Спасибо вам большое!!! 10 лет ждали, сделали ЭКО в январе этого года и с первой попытки всё получилось. Наш врач была Громенко. Понравился подход Юлии Юрьевны. Вся беременность прошла хорошо, мне даже не хватило. Роды тоже без осложнений. Всему персоналу, эмбриологам большое спасибо. Вы делаете людей счастливее, — резюмирует Юлия.
— Прекрасные врачи! Удалось попасть в золотые руки к Надие Салаватовне, и результат не заставил себя ждать, огромное спасибо за долгожданную дочку! Огромное спасибо за ваш труд! — благодарит Дарья.
— Благодаря специалистам данного центра, после 15 лет хождений по разным клиникам, бабкам, больницам, шаманам и т. д., наша семья увеличилась ровно вдвое — умничка-сынок и красавица-дочка. Главное — не терять надежду и не опускать руки, — делится советом Игорь.
— Врача вообще нельзя подпускать к пациентам. Ее главная цель — всем скорее впихнуть ЭКО. Меня стимулировали адскими гормонами, хотя у меня проблема была в другом. Мило улыбается и калечит при этом здоровье, — пишет Гулия.
— Мне 35 лет, из них 12 лет в браке. Мы долго не могли зачать малыша, прошли огромное количество исследований и дорогих курсов лечений в разных больницах. Решила пройти целостный осмотр. Сдала исследования, их провели весьма быстро. Другой визит был с мужем. Спасибо четкой работе мастеров больницы: мы в конечном итоге-то имели вероятность подержать на руках своего желанного ребенка, — рассказывает Есения.
— Очень понравилась клиника. Врач Долгих Анастасия очень внимательна. Все объясняет, какие анализы и зачем нужны. Прием длился примерно 40 минут, получила ответы на все вопросы. Сделали узи. Вернусь еще. ЭКО буду делать в этой клинике, — решила Эльвира.
— Жена проходила лечение от бесплодия, результат не заставил себя ждать. Спасибо от всей нашей семьи, — благодарит Валерий.
— С женой приходили на консультацию по ЭКО. Специалист предоставила полную информацию и пошагово распределила нужные действия. Так структурированно я еще ни у одного врача не получал информацию, — отмечает Николай.