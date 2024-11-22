ЭКО в Уфе: как без проблем стать матерью

— Вот уж не думала, что придется писать отрицательный отзыв. Как отмечают многие к врачам, их квалификации претензий никаких 5 из 5, но все остальное. Анонимность? Не, не слышали! ЭКО — это очень личное, и не очень приятно разделять это событие с 4-5 посторонними людьми, лёжа на кушетке в одноразовой сорочке на одноразовой простыне без матраса и подушки. Ну до такой степени уж не надо экономить! Стоимость процедуры не маленькая — можно как-то чуть-чуть на удобства и анонимность выделить! — советует Елена.