Древнего верблюда нашли в Башкирии

Это открытие стало значимым не только для Башкирии, но и для всего мира. Гийамет отметил, что это единственное подобное изображение, которое превосходит другие находки по красоте и технике исполнения. Уран-ториевое датирование показало, что рисунок был создан от 14 до 37 тысяч лет назад. Это ставит Шульган-Таш на уровень таких известных пещер, как Альтамира и Ласко.