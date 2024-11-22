Древнего верблюда нашли в Башкирии

Posted 22 ноября, 05:22
Published 22 ноября, 05:22
Modified 22 ноября, 07:05
Updated 22 ноября, 07:05
Как стало известно, семь лет назад, в ноябре 2017 года, в пещере Шульган-Таш было сделано важное открытие. Данир Гайнуллин, директор Научно-производственного центра по охране культурного наследия, напомнил о находке, которая была сделана во время реставрационных работ. Эксперт Эудаль Гийамет, который работал в пещере с 2015 по 2017 годы, обнаружил под слоем кальцита изображение двугорбого верблюда.
Это открытие стало значимым не только для Башкирии, но и для всего мира. Гийамет отметил, что это единственное подобное изображение, которое превосходит другие находки по красоте и технике исполнения. Уран-ториевое датирование показало, что рисунок был создан от 14 до 37 тысяч лет назад. Это ставит Шульган-Таш на уровень таких известных пещер, как Альтамира и Ласко.
Исследования показали, что краска для изображения была изготовлена из красной охры и угля. Техника исполнения рисунка оказалась очень точной, и Гийамет сравнил автора с Леонардо да Винчи, подчеркивая его мастерство и четкость идей.
— У автора рисунка были четкие идеи в голове. Судя по всему, он рисовал по памяти и видел не одного верблюда, а гораздо больше. Он даже позволил себе некоторые вольности-черную линию под подбородком, — предположил Эудаль Гийамет.
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