mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 05:22

Published 22 ноября, 05:22

Modified 22 ноября, 07:05

Updated 22 ноября, 07:05

Древнего верблюда нашли в Башкирии

Древнего верблюда нашли в Башкирии

22 ноября 2024, 05:22
Фото: Vk/Шульган-Таш.
В регионе было обнаружено уникальное наскальное изображение двугорбого верблюда, сообщает в пятницу, 22 ноября, историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш».

Как стало известно, семь лет назад, в ноябре 2017 года, в пещере Шульган-Таш было сделано важное открытие. Данир Гайнуллин, директор Научно-производственного центра по охране культурного наследия, напомнил о находке, которая была сделана во время реставрационных работ. Эксперт Эудаль Гийамет, который работал в пещере с 2015 по 2017 годы, обнаружил под слоем кальцита изображение двугорбого верблюда.

Это открытие стало значимым не только для Башкирии, но и для всего мира. Гийамет отметил, что это единственное подобное изображение, которое превосходит другие находки по красоте и технике исполнения. Уран-ториевое датирование показало, что рисунок был создан от 14 до 37 тысяч лет назад. Это ставит Шульган-Таш на уровень таких известных пещер, как Альтамира и Ласко.

Фото: Историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш»

Исследования показали, что краска для изображения была изготовлена из красной охры и угля. Техника исполнения рисунка оказалась очень точной, и Гийамет сравнил автора с Леонардо да Винчи, подчеркивая его мастерство и четкость идей.

— У автора рисунка были четкие идеи в голове. Судя по всему, он рисовал по памяти и видел не одного верблюда, а гораздо больше. Он даже позволил себе некоторые вольности-черную линию под подбородком, — предположил Эудаль Гийамет.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии стартуют новые туристические экскурсии в Мурадымовское ущелье.

Потомство Хабирова покажут туристам в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Селёдки требуют плотной укладки: уфимцы в гневе от городского транспортаСрочное заявление Путина: Мы ответили на агрессию новыми ракетамиУдар по «Южмашу»: что за новую ракету применили ВС РФ
#Анжелика Барабаш#Общество#Культура#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Археология#Культурное наследие#История#Находка#Пещера#Верблюд#Пещера Шульган-Таш#Древние находки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика