Дети со странными именами родились в Башкирии

Популярными именами для мальчиков в Башкирии в 2024 году оказались:

— Амин

— Эмир

— Тимур

— Марк

— Артём.



Есть в Башкирии и свой топ-5 редких имён. Среди мальчиков особо выделяется Хикматулло, а среди девочек — Хуен Ми. Одна из версий утверждает, что имя Хикматулло имеет арабское происхождение и переводится как «мудрость Бога». А вот имя Хуен имеет китайское происхождение, но сейчас чаще всего используется во Вьетнаме. Не исключено, что родители назвали девочку Хуен Ми в честь своего кумира. Миру Хуен Ми известна как успешная гольфистка.