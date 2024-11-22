Дети со странными именами родились в Башкирии

Posted 22 ноября, 09:44
Published 22 ноября, 09:44
Modified 22 ноября, 09:46
Updated 22 ноября, 09:46
Самыми популярными и редкими именами, выбранными родителями для детей в Башкирии с начала 2024 года, поделился официальный ресурс ЗАГСов России.
Чаще всего в 2024 году девочек в Башкирии называют:
— Амина
— София
— Эмина
— Ева
— Арина.
Популярными именами для мальчиков в Башкирии в 2024 году оказались:
— Амин
— Эмир
— Тимур
— Марк
— Артём.
Есть в Башкирии и свой топ-5 редких имён. Среди мальчиков особо выделяется Хикматулло, а среди девочек — Хуен Ми. Одна из версий утверждает, что имя Хикматулло имеет арабское происхождение и переводится как «мудрость Бога». А вот имя Хуен имеет китайское происхождение, но сейчас чаще всего используется во Вьетнаме. Не исключено, что родители назвали девочку Хуен Ми в честь своего кумира. Миру Хуен Ми известна как успешная гольфистка.