Башкирский бизнесмен погиб на СВО

Posted 22 ноября, 05:53
Published 22 ноября, 05:53
Modified 22 ноября, 07:03
Updated 22 ноября, 07:03
Артём Викторович родился в 1966 году в Белорецке и с ранних лет проявлял интерес к учёбе и спорту. После окончания девяти классов двадцатой школы он выбрал профессию электрика, обучившись в 26-м профессиональном училище. Позже, служба в армии привела его в Магадан, где он служил в войсках ПВО и достиг звания старшего сержанта. Позже он продолжил службу на Камчатке на подводной лодке в звании мичмана.
Вернувшись в родной город в 1989 году, Артём начал работать электриком на Белорецком металлургическом комбинате. Однако вскоре он решил заняться бизнесом и открыл цех по переработке древесины, который успешно развивал на протяжении около двадцати лет. Артём также был любителем животных и имел свою ферму.
В ноябре 2023 года, движимый патриотизмом и желанием быть примером для своих дочерей и матери, Артём отправился добровольцем в зону проведения СВО. Он служил в мотострелковых войсках в городе Артёмовск Луганской народной республики. Однако, как стало известно, в ходе операции Артём погиб 10 мая 2024 года. Глава района выразил глубокие соболезнования родным и близким, отметив его патриотизм и преданность Родине.
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