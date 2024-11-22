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Posted 22 ноября, 05:53

Published 22 ноября, 05:53

Modified 22 ноября, 07:03

Updated 22 ноября, 07:03

Башкирский бизнесмен погиб на СВО

Башкирский бизнесмен погиб на СВО

22 ноября 2024, 05:53
Фото: tg/Андрей Иванюта.
В Белорецке простились с Артёмом Викторовичем Соколовым, старшим прапорщиком, сообщает в пятницу, 22 ноября, глава района Андрей Иванюта.

Артём Викторович родился в 1966 году в Белорецке и с ранних лет проявлял интерес к учёбе и спорту. После окончания девяти классов двадцатой школы он выбрал профессию электрика, обучившись в 26-м профессиональном училище. Позже, служба в армии привела его в Магадан, где он служил в войсках ПВО и достиг звания старшего сержанта. Позже он продолжил службу на Камчатке на подводной лодке в звании мичмана.

Вернувшись в родной город в 1989 году, Артём начал работать электриком на Белорецком металлургическом комбинате. Однако вскоре он решил заняться бизнесом и открыл цех по переработке древесины, который успешно развивал на протяжении около двадцати лет. Артём также был любителем животных и имел свою ферму.

В ноябре 2023 года, движимый патриотизмом и желанием быть примером для своих дочерей и матери, Артём отправился добровольцем в зону проведения СВО. Он служил в мотострелковых войсках в городе Артёмовск Луганской народной республики. Однако, как стало известно, в ходе операции Артём погиб 10 мая 2024 года. Глава района выразил глубокие соболезнования родным и близким, отметив его патриотизм и преданность Родине.

Многодетный отец из Башкирии погиб на СВО
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Как ранее сообщал Mkset, В Аскино простились с участником специальной военной операции, заботливым отцом четверых детей.

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