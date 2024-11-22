Башкирский бизнесмен погиб на СВО

Артём Викторович родился в 1966 году в Белорецке и с ранних лет проявлял интерес к учёбе и спорту. После окончания девяти классов двадцатой школы он выбрал профессию электрика, обучившись в 26-м профессиональном училище. Позже, служба в армии привела его в Магадан, где он служил в войсках ПВО и достиг звания старшего сержанта. Позже он продолжил службу на Камчатке на подводной лодке в звании мичмана.