Знаменитый врач скончался в Уфе

Posted 21 ноября, 08:49
Published 21 ноября, 08:49
Modified 21 ноября, 08:51
Updated 21 ноября, 08:51
Валентина Ивановна Никуличева оставила значительный след в медицинской науке и образовании. Она была профессором кафедры терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии Института последипломного образования Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). Её научно-педагогическая школа терапии стала основой для многих специалистов в области медицины.
Научные исследования Никуличевой охватывали широкий спектр тем, включая терапию, гематологию и иммунологию. Она активно занималась вопросами применения стволовых клеток в лечении различных заболеваний и разработала методы выявления стадий язвенной болезни, а также ультразвуковой диагностики язвы и рака желудка. Валентина Ивановна является автором более 600 научных трудов и 12 патентов.
По информации РКБ имени Куватова, за годы своей работы Никуличева способствовала укреплению связей между кафедрой и учреждениями здравоохранения, что позволило значительно улучшить качество подготовки медицинских специалистов.
Как ранее сообщал Mkset, в октябре 2024 года ушел из жизни Жулдыбай Иржанов, который был главным врачом больницы № 18.