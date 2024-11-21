Знаменитый врач скончался в Уфе

Научные исследования Никуличевой охватывали широкий спектр тем, включая терапию, гематологию и иммунологию. Она активно занималась вопросами применения стволовых клеток в лечении различных заболеваний и разработала методы выявления стадий язвенной болезни, а также ультразвуковой диагностики язвы и рака желудка. Валентина Ивановна является автором более 600 научных трудов и 12 патентов.