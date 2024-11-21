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Posted 21 ноября, 08:49

Published 21 ноября, 08:49

Modified 21 ноября, 08:51

Updated 21 ноября, 08:51

Знаменитый врач скончался в Уфе

Знаменитый врач скончался в Уфе

21 ноября 2024, 08:49
Фото: РКБ имени Куватова.
На 88 году жизни ушла из жизни Валентина Ивановна Никуличева, выдающийся доктор медицинских наук, сообщает в четверг, 21 ноября, пресс-служба РКБ имени Куватова.

Валентина Ивановна Никуличева оставила значительный след в медицинской науке и образовании. Она была профессором кафедры терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии Института последипломного образования Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). Её научно-педагогическая школа терапии стала основой для многих специалистов в области медицины.

Научные исследования Никуличевой охватывали широкий спектр тем, включая терапию, гематологию и иммунологию. Она активно занималась вопросами применения стволовых клеток в лечении различных заболеваний и разработала методы выявления стадий язвенной болезни, а также ультразвуковой диагностики язвы и рака желудка. Валентина Ивановна является автором более 600 научных трудов и 12 патентов.

По информации РКБ имени Куватова, за годы своей работы Никуличева способствовала укреплению связей между кафедрой и учреждениями здравоохранения, что позволило значительно улучшить качество подготовки медицинских специалистов.

Знаменитый врач скончался в Уфе
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Как ранее сообщал Mkset, в октябре 2024 года ушел из жизни Жулдыбай Иржанов, который был главным врачом больницы № 18.

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