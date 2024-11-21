Жители Уфы могут принять участие в розыгрыше авто в новогодней акции «Пятёрочки»

«Пятёрочка» предлагает решение, чтобы каждый мог организовать вкусный праздничный стол без лишних хлопот, а также получить полезные подарки за свои покупки. Лучшие повара готовят из высококачественных продуктов широкий ассортимент готовых блюд — от закусок и салатов до горячих блюд, а покупателям останется лишь добавить на стол мандарины и любимые напитки.