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Posted 21 ноября, 05:20

Published 21 ноября, 05:20

Modified 21 ноября, 05:22

Updated 21 ноября, 05:22

Жители Уфы могут принять участие в розыгрыше авто в новогодней акции «Пятёрочки»

Жители Уфы могут принять участие в розыгрыше авто в новогодней акции «Пятёрочки»

21 ноября 2024, 05:20
Фото: Изображение Midjourney.
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Сеть магазинов «Пятёрочка» анонсировала старт новогодней кампании «Накрывайте на стол и выигрывайте призы!», которая пройдет с 19 ноября по 31 декабря 2024 года в Уфе.

В ходе акции ретейлер планирует разыграть более 800 призов, в числе которых 6 миллионов рублей и автомобиль. Кроме того, покупателей ждут подарки за участие в игре в мобильном приложении.

«Пятёрочка» предлагает решение, чтобы каждый мог организовать вкусный праздничный стол без лишних хлопот, а также получить полезные подарки за свои покупки. Лучшие повара готовят из высококачественных продуктов широкий ассортимент готовых блюд — от закусок и салатов до горячих блюд, а покупателям останется лишь добавить на стол мандарины и любимые напитки.

В рамках новогодней акции покупатели смогут участвовать в еженедельных розыгрышах призов, совершая покупки в магазинах или через доставку, а также приобретая товары партнеров и выполняя задания в личном кабинете.

С картой «X5 Клуба» за покупки готовых продуктов можно получить: на сумму от 200 рублей — сертификат на 4 тыс. рублей в «Пятёрочку» (всего 600 шт.); за покупки на сумму от 400 рублей — сертификат на 10 тыс. рублей в популярный магазин онлайн-шопинга (60 шт.); за покупки на сумму от 2000 рублей — автомобиль.

При совершении покупок на сумму от 600 рублей с картой «Х5 Клуба» у клиентов появляется возможность участвовать в еженедельных розыгрышах, где можно выиграть 1 миллион рублей, а также семейные комбо-сертификаты на 50 тысяч рублей в магазины электроники, парфюмерии, строительных материалов и товаров для дома.

Для того чтобы стать участником розыгрыша, необходимо сначала активировать акцию на платформе actions.5ka.ru.

Подготовка к новогодним праздникам продолжается в мобильном приложении «Пятёрочка». На этот раз сеть предлагает покупателям возможность создать собственный новогодний парк развлечений. Игра включает два этапа и 60 уровней прокачки: игрокам предстоит выполнять задания и зарабатывать виртуальную валюту, которая затем может быть использована для открытия и улучшения различных элементов парка.

Каждый день пользователи смогут воспользоваться тремя игровыми попытками. Кроме того, при покупке товаров на сумму от 600 рублей или приобретении продукции партнеров пользователи получат дополнительный шанс в игре. Дополнительные попытки также можно заработать, обменяв «Апельсинки» по картам лояльности «Х5 Клуба».

Участие в розыгрыше призов будет доступно игрокам за улучшение их парка развлечений и успешное прохождение всех уровней игры.

Более подробная информация о правилах акции, ее сроках и порядке проведения доступна на сайте.

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