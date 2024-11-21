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Posted 21 ноября, 04:48

Published 21 ноября, 04:48

Modified 21 ноября, 08:09

Updated 21 ноября, 08:09

Марат Хуснуллин посетил Уфу

Зачем Хуснуллин летал над Уфой

21 ноября 2024, 04:48
Фото: Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин посетил Уфу

В среду, 20 ноября, в Совете Федерации заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал про свой визит в столицу Башкирии.

Как стало известно, 20 ноября, во время заседания в Совете Федерации, Марат Хуснуллин поднял вопрос о частном жилищном строительстве, которое активно развивается в Уфе.

— Я недавно был в Уфе, на вертолете полетели на Восточный выезд посмотреть. Поднялись, и вот сколько глаз видно — индивидуальное жилое строительство. Радоваться надо, — отметил Марат Хуснуллин.

Но почему же радоваться? Хуснуллин считает, что индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — это важный аспект жизни людей. Он подчеркнул необходимость создания условий для дальнейшего роста этого направления: создание новых дорог, социальную инфраструктуру.

— Если люди хотят жить в ИЖС, нужно дать им эту возможность. У нас земли полно, — добавил Хуснуллин.
Хабиров отменил плату за «Восточный выезд» в Уфе
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Как ранее сообщал Mkset, Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление, которое отменяет плату за проезд по «Восточному выезду» для определенных категорий граждан.

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