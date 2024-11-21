Зачем Хуснуллин летал над Уфой

Но почему же радоваться? Хуснуллин считает, что индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — это важный аспект жизни людей. Он подчеркнул необходимость создания условий для дальнейшего роста этого направления: создание новых дорог, социальную инфраструктуру.