Яйца вместо икры рекомендуют покупать в Башкирии

Posted 21 ноября, 09:54
Published 21 ноября, 09:54
Modified 21 ноября, 10:22
Updated 21 ноября, 10:22
Одной из главных причин столь позитивного изменения стало увеличение предложения на рынке продовольственных товаров.
Если обратиться к ценам на мясо, то здесь ситуация также обнадеживающая. Год назад рост цен на свинину, курицу и яйца был заметным из-за увеличения расходов животноводов. Однако в 2024 производство мяса птицы увеличилось, что в свою очередь позволило снизить цены. Например, стоимость куриного мяса даже подешевела. А это значит, что к новогоднему столу мандарины — не единственное, что будет доступным. Подешевели яйца, а вот красная икра пошла в цене в рост. Так что стоит задуматься над тем, как обновить традиции новогоднего стола.
Что касается автомобилей, новые отечественные марки подорожали незначительно, но иномарки с пробегом стали дешевле. По сравнению с октябрем прошлого года, когда стоимость иномарок стремительно росла из-за превышения спроса, теперь рынок немного успокоился.
Однако на рынке аренды жилья дела обстоят иначе. Здесь рост цен ускорился: спрос на одно- и двухкомнатные квартиры возрос, и это сказалось на расходах арендаторов. Проще говоря, арендные платежи снова ощутимо бьют по кошелькам.
В сфере услуг цены тоже начали немного расти. Это связано с увеличением зарплат работников при кадровом голоде.
В общем, в России общий рост цен составил 8,5%, а в Приволжском федеральном округе — 8,2%. Прогнозы, конечно, обнадеживают: к 2025 году инфляция может снизиться до 4,5–5%, а к 2026 году может вернуться к целевым 4%. Посмотрим, останется ли хоть что-то в наших кошельках к этому времени.