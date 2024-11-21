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Posted 21 ноября, 09:54

Published 21 ноября, 09:54

Modified 21 ноября, 10:22

Updated 21 ноября, 10:22

Инфляция в Башкирии упала до 7,7%

Яйца вместо икры рекомендуют покупать в Башкирии

21 ноября 2024, 09:54
Фото: 1MI.

Инфляция в Башкирии упала до 7,7%

Сюжет
Цены на продукты
В октябре 2024 года в Башкортостане общий рост цен замедлился до 7,7%, в то время как в сентябре он составлял 8%, сообщает Банк России в четверг, 21 ноября.

Одной из главных причин столь позитивного изменения стало увеличение предложения на рынке продовольственных товаров.

Если обратиться к ценам на мясо, то здесь ситуация также обнадеживающая. Год назад рост цен на свинину, курицу и яйца был заметным из-за увеличения расходов животноводов. Однако в 2024 производство мяса птицы увеличилось, что в свою очередь позволило снизить цены. Например, стоимость куриного мяса даже подешевела. А это значит, что к новогоднему столу мандарины — не единственное, что будет доступным. Подешевели яйца, а вот красная икра пошла в цене в рост. Так что стоит задуматься над тем, как обновить традиции новогоднего стола.

Фото: Банк России
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Что касается автомобилей, новые отечественные марки подорожали незначительно, но иномарки с пробегом стали дешевле. По сравнению с октябрем прошлого года, когда стоимость иномарок стремительно росла из-за превышения спроса, теперь рынок немного успокоился.

Однако на рынке аренды жилья дела обстоят иначе. Здесь рост цен ускорился: спрос на одно- и двухкомнатные квартиры возрос, и это сказалось на расходах арендаторов. Проще говоря, арендные платежи снова ощутимо бьют по кошелькам.

В сфере услуг цены тоже начали немного расти. Это связано с увеличением зарплат работников при кадровом голоде.

В общем, в России общий рост цен составил 8,5%, а в Приволжском федеральном округе — 8,2%. Прогнозы, конечно, обнадеживают: к 2025 году инфляция может снизиться до 4,5–5%, а к 2026 году может вернуться к целевым 4%. Посмотрим, останется ли хоть что-то в наших кошельках к этому времени.

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