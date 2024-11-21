Яйца вместо икры рекомендуют покупать в Башкирии

Если обратиться к ценам на мясо, то здесь ситуация также обнадеживающая. Год назад рост цен на свинину, курицу и яйца был заметным из-за увеличения расходов животноводов. Однако в 2024 производство мяса птицы увеличилось, что в свою очередь позволило снизить цены. Например, стоимость куриного мяса даже подешевела. А это значит, что к новогоднему столу мандарины — не единственное, что будет доступным. Подешевели яйца, а вот красная икра пошла в цене в рост. Так что стоит задуматься над тем, как обновить традиции новогоднего стола.