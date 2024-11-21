ВТБ откроет в Башкирии новые офисы

Posted 21 ноября, 11:14
Published 21 ноября, 11:14
Modified 21 ноября, 11:16
Updated 21 ноября, 11:16
Станислав Морилов отметил, что ежедневно офисы банка в республике посещают в среднем 2,8 тыс. человек. Офисы и отделения откроются в Уфе, Ишимбае, Туймазах, Благовещенске, Бирске и Баймаке.
— Мы открываем офисы не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Для этого банк разработал «легкий» формат отделений. При небольшой площади в таких точках доступны все основные банковские услуги. «Легкие» офисы мы открыли в этом году в Дюртюлях и Белебее, и они показали свою востребованность. В ближайшие дни откроем «легкий» офис в Благовещенске, готовятся к открытию офисы в Баймаке и Бирске», — уточнил Станислав Морилов.
ВТБ также продолжает развивать в Башкирии выездной сервис. По статистике, чаще всего клиенты заказывают доставку дебетовых карт и платежных стикеров. В среднем, курьер банка преодолевает за день от 50 до 100 километров.
В рамках новой стратегии ВТБ планирует до конца 2026 года увеличить сеть отделений на 40%. В этом году будут открыты порядка 250 новых офисов, более половины из них — в новом «легком» формате.