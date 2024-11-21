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Posted 21 ноября, 11:14

Published 21 ноября, 11:14

Modified 21 ноября, 11:16

Updated 21 ноября, 11:16

ВТБ откроет в Башкирии новые офисы

ВТБ откроет в Башкирии новые офисы

21 ноября 2024, 11:14
Фото: 1MI.
До середины 2025 года ВТБ планирует открыть в Башкирии офисы, увеличив число отделений банка в регионе до 37. Об этом на встрече с журналистами рассказал единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в республике Станислав Морилов.

Станислав Морилов отметил, что ежедневно офисы банка в республике посещают в среднем 2,8 тыс. человек. Офисы и отделения откроются в Уфе, Ишимбае, Туймазах, Благовещенске, Бирске и Баймаке.

— Мы открываем офисы не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Для этого банк разработал «легкий» формат отделений. При небольшой площади в таких точках доступны все основные банковские услуги. «Легкие» офисы мы открыли в этом году в Дюртюлях и Белебее, и они показали свою востребованность. В ближайшие дни откроем «легкий» офис в Благовещенске, готовятся к открытию офисы в Баймаке и Бирске», — уточнил Станислав Морилов.

ВТБ также продолжает развивать в Башкирии выездной сервис. По статистике, чаще всего клиенты заказывают доставку дебетовых карт и платежных стикеров. В среднем, курьер банка преодолевает за день от 50 до 100 километров.

В рамках новой стратегии ВТБ планирует до конца 2026 года увеличить сеть отделений на 40%. В этом году будут открыты порядка 250 новых офисов, более половины из них — в новом «легком» формате.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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