Вклады жителей Башкирии с начала года выросли на 42%

Posted 21 ноября, 11:46
Published 21 ноября, 11:46
Modified 21 ноября, 11:46
Updated 21 ноября, 11:46
По данным Станислава Морилова, за 9 месяцев текущего года свои накопления банку доверили 156 тыс. жителей Башкирии, открыв более 166 тыс. депозитов и накопительных счетов.
По информации регионального отделения банка, наибольшей популярностью пользуются накопительные счета и депозиты сроком на полгода, а также вклады по долгосрочным сбережениям. С января по сентябрь жители республики открыли 73,7 тыс. вкладов и 92,6 тыс. накопительных счетов. Средний чек вклада — 938 тыс. руб., накопительного счета — 368 тыс. руб.
— После очередного повышения ключевой ставки банки вновь улучшают условия по своим сберегательным продуктам, так что рынок благоволит вкладчикам. Высокие ставки по накопительным счетам и депозитам держатся рекордно долго — уже почти год. В этой связи часть жителей республики принимает решение отложить крупные покупки, требующие кредитных средств, и разместить накопления на депозитах, чтобы получить дополнительный доход. Если взять средний чек вклада в 900 тысяч рублей и действующую ставку, то клиент со средним заработком может фактически получить в этом году «тринадцатую зарплату», — отметил Станислав Морилов, единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Республике Башкортостан.