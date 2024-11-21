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Posted 21 ноября, 11:46

Published 21 ноября, 11:46

Modified 21 ноября, 11:46

Updated 21 ноября, 11:46

Вклады жителей Башкирии с начала года выросли на 42%

Вклады жителей Башкирии с начала года выросли на 42%

21 ноября 2024, 11:46
Фото: 1MI.
По итогам 9 месяцев текущего года объем привлеченных средств розничных клиентов ВТБ в Башкирии увеличился на 42% — до 119,2 млрд рублей. Об этом корреспонденту Mkset рассказал единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в республике Станислав Морилов.

По данным Станислава Морилова, за 9 месяцев текущего года свои накопления банку доверили 156 тыс. жителей Башкирии, открыв более 166 тыс. депозитов и накопительных счетов.

По информации регионального отделения банка, наибольшей популярностью пользуются накопительные счета и депозиты сроком на полгода, а также вклады по долгосрочным сбережениям. С января по сентябрь жители республики открыли 73,7 тыс. вкладов и 92,6 тыс. накопительных счетов. Средний чек вклада — 938 тыс. руб., накопительного счета — 368 тыс. руб.

— После очередного повышения ключевой ставки банки вновь улучшают условия по своим сберегательным продуктам, так что рынок благоволит вкладчикам. Высокие ставки по накопительным счетам и депозитам держатся рекордно долго — уже почти год. В этой связи часть жителей республики принимает решение отложить крупные покупки, требующие кредитных средств, и разместить накопления на депозитах, чтобы получить дополнительный доход. Если взять средний чек вклада в 900 тысяч рублей и действующую ставку, то клиент со средним заработком может фактически получить в этом году «тринадцатую зарплату», — отметил Станислав Морилов, единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Республике Башкортостан.
#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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