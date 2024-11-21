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Posted 21 ноября, 07:32

Published 21 ноября, 07:32

Modified 21 ноября, 08:17

Updated 21 ноября, 08:17

В Уфе откроют новогодние фотозоны

В Уфе откроют новогодние фотозоны

21 ноября 2024, 07:32
Фото: mkset.ru.
Несмотря на то, что до Нового года осталось чуть больше месяца, в Уфе подготовка к празднику идет полным ходом. В столице Башкортостана появятся новые фотозоны, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в четверг, 21 ноября.

Одной из первых радостных новостей стало установление самой красивой ели в парке «Волна» в Затоне. Работа по её украшению идет «на ура». Впереди еще монтаж световых и ледяных фигур, так что жители могут готовиться к тому, что скоро в парке будет столько огней, что позавидует даже северное сияние.

Фото: https://t.me/ratmirmavliev

В 2024 году планируется открыть 25 новогодних городков и более 150 площадок, которые появятся у торговых центров и в дворовых территориях. Не забыли и о бюджетных радостях: каждому району выделят дополнительные средства для создания новых фотозон с яркими светодиодными гирляндами. Сейчас собирают предложения о лучших местах для их установки.

Уфимцы праздничные украшения оценили:

«Вот эти елки точно лучше пиксельных», — пишут в комментариях.
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