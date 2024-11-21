В Уфе откроют новогодние фотозоны

Одной из первых радостных новостей стало установление самой красивой ели в парке «Волна» в Затоне. Работа по её украшению идет «на ура». Впереди еще монтаж световых и ледяных фигур, так что жители могут готовиться к тому, что скоро в парке будет столько огней, что позавидует даже северное сияние.