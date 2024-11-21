В Уфе откроют новогодние фотозоны

Posted 21 ноября, 07:32
Published 21 ноября, 07:32
Modified 21 ноября, 08:17
Updated 21 ноября, 08:17
Одной из первых радостных новостей стало установление самой красивой ели в парке «Волна» в Затоне. Работа по её украшению идет «на ура». Впереди еще монтаж световых и ледяных фигур, так что жители могут готовиться к тому, что скоро в парке будет столько огней, что позавидует даже северное сияние.
В 2024 году планируется открыть 25 новогодних городков и более 150 площадок, которые появятся у торговых центров и в дворовых территориях. Не забыли и о бюджетных радостях: каждому району выделят дополнительные средства для создания новых фотозон с яркими светодиодными гирляндами. Сейчас собирают предложения о лучших местах для их установки.
Уфимцы праздничные украшения оценили:
«Вот эти елки точно лучше пиксельных», — пишут в комментариях.