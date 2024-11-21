В «Домклик» рассказали, как эффектно презентовать жилье для краткосрочной аренды

Во-вторых, не стоит забывать про дату и время. Аналитика «Домклик24» свидетельствует о том, что для ищущих жилье потребителей огромное значение играет актуальность. Стоит помнить, что с помощью календаря доступности и цен потенциальный арендатор сможет увидеть исключительно свободные на выбранные им даты квартиры. А цену за съем жилья он сможет рассчитать автоматически на основе действующей тарификации (одни цены — в самый пик спроса, меньшие — на невостребованные даты). Наличие актуальных данных на интернет-площадках спасет стороны от хлопот, связанных с созвонами для уточнений.