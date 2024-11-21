В «Домклик» рассказали, как эффектно презентовать жилье для краткосрочной аренды

Posted 21 ноября, 07:38
Published 21 ноября, 07:38
Modified 21 ноября, 07:38
Updated 21 ноября, 07:38
Чтобы объявление арендодателя оказалось по-настоящему эффективным для поиска клиентов, важно соблюдать ряд правил, пишет newsnn.ru.
В первую очередь нужно позаботиться о наличии продающих фото, которые, как предполагается, зацепят потенциальных гостей, изучающих варианты краткосрочной аренды жилья. Потребитель любит глазами, выбирая из всех предложений те, которые нравятся визуально. Достойные фото повышают и сам спрос, и уровень доверия арендатора. Согласно собранным и изученным «Домклик24» данным, за опрятную и симпатичную квартиру арендаторы готовы заплатить больше почти на треть, чем за непрезентабельное жилье по бросовой цене.
Во-вторых, не стоит забывать про дату и время. Аналитика «Домклик24» свидетельствует о том, что для ищущих жилье потребителей огромное значение играет актуальность. Стоит помнить, что с помощью календаря доступности и цен потенциальный арендатор сможет увидеть исключительно свободные на выбранные им даты квартиры. А цену за съем жилья он сможет рассчитать автоматически на основе действующей тарификации (одни цены — в самый пик спроса, меньшие — на невостребованные даты). Наличие актуальных данных на интернет-площадках спасет стороны от хлопот, связанных с созвонами для уточнений.
В-третьих, стоит помнить, что сам текст объявления также играет большую роль, если он по-настоящему цепляющий. Информация должна быть подана лаконично и информативно, чтобы спровоцировать интерес и привлечь внимание потенциальных арендаторов. Специалисты сервиса онлайн-бронирования квартир призывают перед публикацией объявления проверить текст на предмет ошибок и исключить любую лишнюю информацию.
Соблюдение этих правил не даст пустовать жилому помещению. Могут появиться постоянные клиенты, в том числе по рекомендациям бывших арендаторов и отзывам в интернете.
Однако арендодателям важно при этом не забывать, что краткосрочный наем нуждается в расходах для создания в квартире комфортной обстановки. Наиболее распространенные расходники для сдаваемого жилья — туалетная бумага, мыло, чай, кофе, сахар. За их наличием необходимо следить. Дополнительных расходов требуют постельные принадлежности, полотенца. Помимо этого, в расходы включают комиссию за публикацию объявления на онлайн-площадке и уплату налогов.