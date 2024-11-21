В аэропорту Уфы отслужили Молебен

Posted 21 ноября, 09:16
Published 21 ноября, 09:16
Modified 21 ноября, 09:56
Updated 21 ноября, 09:56
Сегодня, 21 ноября, в День прославления Архистратига Михаила, в аэропорту Уфа им. М.Карима был отслужен Молебен в честь главного воина Господня.
По традиции молебен отслужил настоятель храма Рождества Христова в селе Березовка протоиерей Игорь Елизарьев. Часовня в аэропорту города Уфы называется в честь Архангела Михаила.
В народе же этот праздник именуют — Михайлов день. По поверьям сегодня архангел Михаил особенно близок к людям. Спасает грешников, защищает от темных сил, напастей и болезней.
Самый почитаемый архангел в православии, возглавляет небесное воинство, поэтому его именуют Архистратиг.
В этот день по народным приметам нельзя: работать за деньги, мыть голову — «иначе промоешь мозги». Заниматься рукоделием, делиться хорошими сновидениями, задобрить домового.
В православной церкви эти приметы называют суеверием.