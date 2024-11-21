mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 09:16

Published 21 ноября, 09:16

Modified 21 ноября, 09:56

Updated 21 ноября, 09:56

В аэропорту Уфы отслужили Молебен

В аэропорту Уфы отслужили Молебен

21 ноября 2024, 09:16
Фото: mkset.ru.
В аэропорту Уфы им. М.Карима был отслужен Молебен в честь главного воина Господня, сообщили в Храме Рождества Христова в четверг, 21 ноября.

Сегодня, 21 ноября, в День прославления Архистратига Михаила, в аэропорту Уфа им. М.Карима был отслужен Молебен в честь главного воина Господня.

По традиции молебен отслужил настоятель храма Рождества Христова в селе Березовка протоиерей Игорь Елизарьев. Часовня в аэропорту города Уфы называется в честь Архангела Михаила.

В народе же этот праздник именуют — Михайлов день. По поверьям сегодня архангел Михаил особенно близок к людям. Спасает грешников, защищает от темных сил, напастей и болезней.

Самый почитаемый архангел в православии, возглавляет небесное воинство, поэтому его именуют Архистратиг.

В этот день по народным приметам нельзя: работать за деньги, мыть голову — «иначе промоешь мозги». Заниматься рукоделием, делиться хорошими сновидениями, задобрить домового.

В православной церкви эти приметы называют суеверием.

Читайте также:
В Уфе откроют новогодние фотозоны
#Светлана Мирсаева#Уфа#Религия#Аэропорт#Новости Уфы#Транспорт#Аэропорт Уфы#Религиозные праздники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика