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Posted 21 ноября, 08:10

Published 21 ноября, 08:10

Modified 21 ноября, 08:31

Updated 21 ноября, 08:31

Репетитор из Уфы стала героиней телешоу

Уфимка решила спасти брак с помощью шоу

21 ноября 2024, 08:10
Фото: Пресс-служба ТВ-3.

Репетитор из Уфы стала героиней телешоу

Зарина Султанова пришла на федеральный проект, чтобы разобраться в своих жизненных трудностях, сообщает в четверг, 21 ноября, пресс-служба ТВ-3.

Как стало известно, Зарина Султанова — мать двоих детей и репетитор из Уфы, оказавшаяся на распутье. Её жизнь — это не только радости материнства, но и сложные испытания в личной жизни. После нескольких лет брака её отношения с мужем стали холодными, а работа на фрилансе привела к чувству усталости и неопределенности.

История Зарины не лишена драматизма. После рождения первого сына они с супругом пережили развод. Зарина уехала к маме, а её муж нашёл новую любовь. Однако спустя некоторое время они решили попробовать снова — дать своему браку второй шанс. В надежде вернуть былую страсть, пара вновь сошлась, но появление второго сына не смогло спасти их отношения. Теперь они снова стоят на грани разрыва, и Зарина понимает, что им необходимо либо меняться вместе, либо окончательно расстаться.

В поисках выхода из этой ситуации Зарина обратилась к астрологу в проекте «Новая Жизнь» (18+), который предложил ей нестандартный подход: попробовать себя в роли авиадиспетчера. Выпуск шоу выйдет в пятницу, 22 ноября.

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