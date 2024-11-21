Уфимка решила спасти брак с помощью шоу

История Зарины не лишена драматизма. После рождения первого сына они с супругом пережили развод. Зарина уехала к маме, а её муж нашёл новую любовь. Однако спустя некоторое время они решили попробовать снова — дать своему браку второй шанс. В надежде вернуть былую страсть, пара вновь сошлась, но появление второго сына не смогло спасти их отношения. Теперь они снова стоят на грани разрыва, и Зарина понимает, что им необходимо либо меняться вместе, либо окончательно расстаться.