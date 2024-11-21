Уфимка решила спасти брак с помощью шоу

Posted 21 ноября, 08:10
Published 21 ноября, 08:10
Modified 21 ноября, 08:31
Updated 21 ноября, 08:31
Как стало известно, Зарина Султанова — мать двоих детей и репетитор из Уфы, оказавшаяся на распутье. Её жизнь — это не только радости материнства, но и сложные испытания в личной жизни. После нескольких лет брака её отношения с мужем стали холодными, а работа на фрилансе привела к чувству усталости и неопределенности.
История Зарины не лишена драматизма. После рождения первого сына они с супругом пережили развод. Зарина уехала к маме, а её муж нашёл новую любовь. Однако спустя некоторое время они решили попробовать снова — дать своему браку второй шанс. В надежде вернуть былую страсть, пара вновь сошлась, но появление второго сына не смогло спасти их отношения. Теперь они снова стоят на грани разрыва, и Зарина понимает, что им необходимо либо меняться вместе, либо окончательно расстаться.
В поисках выхода из этой ситуации Зарина обратилась к астрологу в проекте «Новая Жизнь» (18+), который предложил ей нестандартный подход: попробовать себя в роли авиадиспетчера. Выпуск шоу выйдет в пятницу, 22 ноября.
Как ранее сообщал Mkset, на кастинге кулинарной битвы шефов жительница Башкирии представила традиционное башкирское блюдо.