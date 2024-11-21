Удар по «Южмашу»: что за новую ракету применили ВС РФ

Удар пришёлся по украинскому Южному машиностроительному заводу в Днепропетровске. «Южмаш» — крупное предприятие по выпуску ракетно-космической техники. Завод является одним из старейших на постсоветских территориях, он был основан ещё в 1944 году. Удар, со слов Путина, был «комбиринированным», то есть «Орешник» — только одна из ракет, выпущенных по «Южмашу».