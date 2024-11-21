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Posted 21 ноября, 18:08

Published 21 ноября, 18:08

Modified 21 ноября, 19:00

Updated 21 ноября, 19:00

Путин: ВС РФ ударили по Украине новой ракетой «Орешник»

Удар по «Южмашу»: что за новую ракету применили ВС РФ

21 ноября 2024, 18:08
Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС.

Путин: ВС РФ ударили по Украине новой ракетой «Орешник»

Президент России Владимир Путин в ходе внепланового обращения в четверг, 21 ноября, заявил об ударе по одному из объектов в Украине новейшим оружием. Mkset рассказывает все известное о ракете «Орешник».

По словам главы государства, таким образом российские вооружённые силы ответили на поставки дальнобойных ракет другой стороне конфликта. Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять снаряды для атак вглубь российской территории. Могут ли они долететь до Башкирии — читайте в материале Mkset.

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Как указал Путин, 19 и 21 ноября ракетами американского и британского производства армия Украины нанесла удары по объектам в Брянской и Курской областях.

Куда был нанесён удар ракетой «Орешник»

Удар пришёлся по украинскому Южному машиностроительному заводу в Днепропетровске. «Южмаш» — крупное предприятие по выпуску ракетно-космической техники. Завод является одним из старейших на постсоветских территориях, он был основан ещё в 1944 году. Удар, со слов Путина, был «комбиринированным», то есть «Орешник» — только одна из ракет, выпущенных по «Южмашу».

Что известно о ракете «Орешник»

Как упомянул Путин, «Орешник» — баллистическая ракета средней дальности «в безъядерном гиперзвуковом оснащении».

Президент упомянул, что современные системы ПВО неспособны перехватывать ракеты «Орешника», так как они атакуют цели со скоростью 10 махов — это около 3 км в секунду.

Что сказала украинская сторона об ударе «Орешником»

Офис президента Украины Владимира Зеленского, комментируя удар, сообщал, что удар был нанесён межконтинентальной баллистической ракетой. Официальную версию Украины слова Путина не подтверждают. Источники США также опровергли информацию о применении межконтительного оружия в разговоре с информационным агентством Reuters.

Что ещё сказал Путин в ходе обращения

Президент России заявил о праве Москвы ударять по объектам стран, «которые позволяют применять свое оружие против [российских] объектов». Кроме того, Путин заявил, что Россия будет заранее предупреждать мирное население в случае применения подобного оружия.

Глава государства также указал на то, что применение дальнобойных западных ракет без специалистов стран-производителей — невозможно, явно намекая на причастность стран НАТО к ударам по российским территориям. В этом же контексте он упомянул глобальный характер «спровоцированного» западными странами конфликта с Украиной.

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