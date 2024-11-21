Учительница работала за спасибо в Башкирии

Согласно жалобе педагога, со 2 по 23 сентября 2024 года женщина исполняла обязанности учителя начальных классов и классного руководителя, но ни о каком трудовом договоре и речи не шло. К тому же, чтобы пройти медосмотр, ей пришлось раскошелиться и сделать это самостоятельно, вместо того чтобы получить финансовую помощь от работодателя.