Учительница работала за спасибо в Башкирии

Posted 21 ноября, 07:15
Published 21 ноября, 07:15
Modified 21 ноября, 07:37
Updated 21 ноября, 07:37
Согласно жалобе педагога, со 2 по 23 сентября 2024 года женщина исполняла обязанности учителя начальных классов и классного руководителя, но ни о каком трудовом договоре и речи не шло. К тому же, чтобы пройти медосмотр, ей пришлось раскошелиться и сделать это самостоятельно, вместо того чтобы получить финансовую помощь от работодателя.
Государственным инспектором труда было установлено, что женщина действительно работала без заключения трудового договора и не предоставляла справку об отсутствии судимости. Работодатель даже не потрудился организовать предварительный медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование — конечно, это же всего лишь работа с детьми, зачем заморачиваться?
В связи с такими серьезными нарушениями, трудовая инспекция решила не оставлять это на совести работодателя и передала информацию в прокуратуру Республики Башкортостан. Теперь неравнодушные правоохранители смогут предпринять соответствующие меры. А женщина получить заслуженную оплату труда.