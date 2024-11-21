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Posted 21 ноября, 07:15

Published 21 ноября, 07:15

Modified 21 ноября, 07:37

Updated 21 ноября, 07:37

Педагогу не платили зарплату в Башкортостане

Учительница работала за спасибо в Башкирии

21 ноября 2024, 07:15
Фото: 1MI.

Педагогу не платили зарплату в Башкортостане

В школе в селе Тучубаево Балтачаевского района учительница начальных классов почти месяц работала без официального устройства и зарплаты, сообщила региональная Госинпекция труда в четверг, 21 ноября.

Согласно жалобе педагога, со 2 по 23 сентября 2024 года женщина исполняла обязанности учителя начальных классов и классного руководителя, но ни о каком трудовом договоре и речи не шло. К тому же, чтобы пройти медосмотр, ей пришлось раскошелиться и сделать это самостоятельно, вместо того чтобы получить финансовую помощь от работодателя.

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Государственным инспектором труда было установлено, что женщина действительно работала без заключения трудового договора и не предоставляла справку об отсутствии судимости. Работодатель даже не потрудился организовать предварительный медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование — конечно, это же всего лишь работа с детьми, зачем заморачиваться?

В связи с такими серьезными нарушениями, трудовая инспекция решила не оставлять это на совести работодателя и передала информацию в прокуратуру Республики Башкортостан. Теперь неравнодушные правоохранители смогут предпринять соответствующие меры. А женщина получить заслуженную оплату труда.

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