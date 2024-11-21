Винегрет становится элитным блюдом в Уфе

Posted 21 ноября, 09:51
Published 21 ноября, 09:51
Modified 21 ноября, 10:24
Updated 21 ноября, 10:24
На неделе с 11 по 18 ноября 2024 года средние потребительские цены на основные овощи показали значительный рост. Так, помидоры подорожали до 167,32 рублей за килограмм, что соответствует индексу потребительских цен в 114,15%. Не отстают и огурцы, которые теперь стоят 150,72 рублей за килограмм, с индексом потребительских цен 112,11%. Для сравнения, в начале лета их цена составляла всего 70,76 рублей за килограмм.
Картофель, также подорожал до 42,86 рублей за килограмм, что соответствует индексу 110,67%. В феврале 2024 года его цена составляла всего 22,92 рубля за килограмм. Кроме того, капуста белокочанная свежая подорожала на 7,49%, лук репчатый — на 2,89%, а морковь — на 1,96%.
Эксперты отмечают, что рост цен может быть связан с несколькими факторами: изменением погодных условий, увеличением затрат на транспортировку и хранение продукции, а также с общими тенденциями в экономике.
Как ранее сообщал Mkset, к праздникам бутерброд с маслом и икрой обойдется жителям региона дороже, чем обычно.