Винегрет становится элитным блюдом в Уфе

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Posted 21 ноября, 09:51

Published 21 ноября, 09:51

Modified 21 ноября, 10:24

Updated 21 ноября, 10:24

Цены на овощи выросли в Башкирии

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21 ноября 2024, 09:51
Фото: mkset.ru.

Цены на овощи выросли в Башкирии

Согласно последним данным, овощи в регионе стремительно дорожают, сообщает в четверг, 21 ноября, статистика Башстата.

На неделе с 11 по 18 ноября 2024 года средние потребительские цены на основные овощи показали значительный рост. Так, помидоры подорожали до 167,32 рублей за килограмм, что соответствует индексу потребительских цен в 114,15%. Не отстают и огурцы, которые теперь стоят 150,72 рублей за килограмм, с индексом потребительских цен 112,11%. Для сравнения, в начале лета их цена составляла всего 70,76 рублей за килограмм.

Картофель, также подорожал до 42,86 рублей за килограмм, что соответствует индексу 110,67%. В феврале 2024 года его цена составляла всего 22,92 рубля за килограмм. Кроме того, капуста белокочанная свежая подорожала на 7,49%, лук репчатый — на 2,89%, а морковь — на 1,96%.

Эксперты отмечают, что рост цен может быть связан с несколькими факторами: изменением погодных условий, увеличением затрат на транспортировку и хранение продукции, а также с общими тенденциями в экономике.

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Как ранее сообщал Mkset, к праздникам бутерброд с маслом и икрой обойдется жителям региона дороже, чем обычно.

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