Винегрет становится элитным блюдом в Уфе

На неделе с 11 по 18 ноября 2024 года средние потребительские цены на основные овощи показали значительный рост. Так, помидоры подорожали до 167,32 рублей за килограмм, что соответствует индексу потребительских цен в 114,15%. Не отстают и огурцы, которые теперь стоят 150,72 рублей за килограмм, с индексом потребительских цен 112,11%. Для сравнения, в начале лета их цена составляла всего 70,76 рублей за килограмм.