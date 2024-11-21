Алкоцех в Уфе брали с ломом и кувалдой

Как стало известно, правоохранительные органы пресекли незаконное производство алкоголя, обнаружив целый цех в трех гаражных боксах. По данным МВД России по РБ, в ходе обыска полицейские изъяли более 2000 литров спиртосодержащей жидкости, а также огромное количество бутылок, этикеток и оборудования для розлива. Это говорит о том, что «производители» были хорошо подготовлены и имели все необходимое для массового выпуска своей продукции.