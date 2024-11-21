Алкоцех в Уфе брали с ломом и кувалдой

Posted 21 ноября, 06:57
Published 21 ноября, 06:57
Modified 21 ноября, 08:00
Updated 21 ноября, 08:00
Как стало известно, правоохранительные органы пресекли незаконное производство алкоголя, обнаружив целый цех в трех гаражных боксах. По данным МВД России по РБ, в ходе обыска полицейские изъяли более 2000 литров спиртосодержащей жидкости, а также огромное количество бутылок, этикеток и оборудования для розлива. Это говорит о том, что «производители» были хорошо подготовлены и имели все необходимое для массового выпуска своей продукции.
Полицейские также арестовали 45-летнего мужчину, который ранее уже имел проблемы с законом. Теперь ему грозит уголовное дело по статье 171.3 УК РФ, которая предусматривает наказание за незаконное производство и оборот алкоголя. Кроме того, в ходе операции были изъяты два автомобиля: «Газель», загруженная тарой, крышками и этикетками, и «Лада Нива» с готовой продукцией.
Как ранее сообщал Mkset, в регионе пресекли незаконное производство жидкостей для электронных испарителей, стоимость которых превысила 70 миллионов рублей.