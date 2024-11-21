mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 06:57

Published 21 ноября, 06:57

Modified 21 ноября, 08:00

Updated 21 ноября, 08:00

Цех производства алкоголя нашли в Уфе

Алкоцех в Уфе брали с ломом и кувалдой

21 ноября 2024, 06:57
Фото: МВД РБ.

Цех производства алкоголя нашли в Уфе

В столице Башкирии полицейские остановили нелегальное производство алкоголя, изъято более 2000 литров спиртосодержащей жидкости, сообщает в четверг, 21 ноября, МВД России по РБ.

Как стало известно, правоохранительные органы пресекли незаконное производство алкоголя, обнаружив целый цех в трех гаражных боксах. По данным МВД России по РБ, в ходе обыска полицейские изъяли более 2000 литров спиртосодержащей жидкости, а также огромное количество бутылок, этикеток и оборудования для розлива. Это говорит о том, что «производители» были хорошо подготовлены и имели все необходимое для массового выпуска своей продукции.

Полицейские также арестовали 45-летнего мужчину, который ранее уже имел проблемы с законом. Теперь ему грозит уголовное дело по статье 171.3 УК РФ, которая предусматривает наказание за незаконное производство и оборот алкоголя. Кроме того, в ходе операции были изъяты два автомобиля: «Газель», загруженная тарой, крышками и этикетками, и «Лада Нива» с готовой продукцией.

МВД РБ

Как ранее сообщал Mkset, в регионе пресекли незаконное производство жидкостей для электронных испарителей, стоимость которых превысила 70 миллионов рублей.

Читайте также:
Сердце слесаря остановилось прямо на работе в Башкирии«Сидели бы дома»: уфимский квест закончился в больницеПотомство Хабирова покажут туристам в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Полиция#Мвд#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Закон#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Автомобили#Белебей#Операция#Арест#Мелеуз#Производство алкоголя
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика