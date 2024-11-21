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Posted 21 ноября, 10:01

Published 21 ноября, 10:01

Modified 21 ноября, 10:01

Updated 21 ноября, 10:01

ТГ-канал Алены Жигаловой теперь называется «Алёна, блин!»

ТГ-канал Алены Жигаловой теперь называется «Алёна, блин!»

21 ноября 2024, 10:01
Фото: Пресс-служба News Media Holding.
Telegram-канал Алёны Жигаловой теперь называется «Алёна, блин!». По словам самого блогера, это выражение прозвучало почти тысячу раз с момента выхода её шоу.

Ранее канал назывался «Неопра, блин!», что созвучно с именем известной американской телеведущей Опры Уинфри, которая оказалась связана с шоуменом Пи Дидди. Жигалова предложила своим подписчикам выбрать новое название для проекта. В голосовании приняли участие почти девять тысяч человек, из которых большинство отдали предпочтение «родной русской Алёне». Поклонников прежнего названия оказалось чуть более 700 человек.

После окончания Санкт-Петербургского государственного университета Алёна Жигалова начала писать о знаменитостях в российских таблоидах. Её талант был замечен, и вскоре она получила предложение работать в холдинге News Media. Несколько лет назад журнал Forbes включил Алёну в десятку самых популярных женщин-блогеров на русскоязычном YouTube.

News Media Holding — лидер в сфере новых медиа, объединяет 198 медиаплатформ, общий охват которых составляет почти два миллиарда просмотров в месяц. Среди наиболее известных проектов — Mash и SHOT. Проекты Алёны Жигаловой являются одними из ключевых для холдинга.

Цифровые проекты «Алена, блин!» являются частью авторского медиапространства Алёны Жигаловой. Здесь обсуждаются свежие новости шоу-бизнеса, эксклюзивные события и откровенные интервью. Группа «Алена, блин!» в соцсети «ВКонтакте» насчитывает более 160 тысяч подписчиков, в Telegram-канале — 154 тысячи, а в «Одноклассниках» — 184 тысячи. На сегодняшний день YouTube-канал «Алена, блин!» имеет 1,3 миллиона подписчиков.

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