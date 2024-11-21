ТГ-канал Алены Жигаловой теперь называется «Алёна, блин!»

Ранее канал назывался «Неопра, блин!», что созвучно с именем известной американской телеведущей Опры Уинфри, которая оказалась связана с шоуменом Пи Дидди. Жигалова предложила своим подписчикам выбрать новое название для проекта. В голосовании приняли участие почти девять тысяч человек, из которых большинство отдали предпочтение «родной русской Алёне». Поклонников прежнего названия оказалось чуть более 700 человек.