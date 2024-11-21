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Posted 21 ноября, 06:06

Published 21 ноября, 06:06

Modified 21 ноября, 08:05

Updated 21 ноября, 08:05

«Сидели бы дома»: уфимский квест закончился в больнице

«Сидели бы дома»: уфимский квест закончился в больнице

21 ноября 2024, 06:06
Фото: Прокуратура РБ.
В Уфе квест, который должен был стать увлекательным приключением для компании детей, закончился травмами и уголовным делом — Mkset собрал мнения горожан по инциденту.

Как ранее сообщал Mkset, 16 ноября шесть девочек решили провести время на квесте, где их ожидали загадки и приключения. Однако вместо веселого досуга аниматор, который был обязан развлекать детей, использовал электрошокер и применял физическую силу. В результате две девочки получили травмы, и одна из них была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

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Этот случай вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи задаются вопросами о том, как родители могли доверить своих детей подобному развлечению.

— Родители о чем думают, когда подростков в такие места пускают? А если сердце остановится от страха, — комментирует Лия.
— В 12 лет — квест?!!! Дома ремня могли дать, бесплатно, тот ещё квест, — иронизирует Альфия.
— По любому, такого быть не должно. Получить травмы от избиения при посещении платного развлечения — кошмар, — пишет Елена.
— Сидели бы дома, вышивали крестиком… Получили, чего хотели. На будущее будет уроком, — добавляет Зиля.

Следственный отдел Октябрьского района Уфы уже возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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