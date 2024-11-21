«Сидели бы дома»: уфимский квест закончился в больнице

Posted 21 ноября, 06:06
Published 21 ноября, 06:06
Modified 21 ноября, 08:05
Updated 21 ноября, 08:05
Как ранее сообщал Mkset, 16 ноября шесть девочек решили провести время на квесте, где их ожидали загадки и приключения. Однако вместо веселого досуга аниматор, который был обязан развлекать детей, использовал электрошокер и применял физическую силу. В результате две девочки получили травмы, и одна из них была вынуждена обратиться за медицинской помощью.
Этот случай вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи задаются вопросами о том, как родители могли доверить своих детей подобному развлечению.
— Родители о чем думают, когда подростков в такие места пускают? А если сердце остановится от страха, — комментирует Лия.
— В 12 лет — квест?!!! Дома ремня могли дать, бесплатно, тот ещё квест, — иронизирует Альфия.
— По любому, такого быть не должно. Получить травмы от избиения при посещении платного развлечения — кошмар, — пишет Елена.
— Сидели бы дома, вышивали крестиком… Получили, чего хотели. На будущее будет уроком, — добавляет Зиля.
Следственный отдел Октябрьского района Уфы уже возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.