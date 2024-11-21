«Сидели бы дома»: уфимский квест закончился в больнице

Как ранее сообщал Mkset, 16 ноября шесть девочек решили провести время на квесте, где их ожидали загадки и приключения. Однако вместо веселого досуга аниматор, который был обязан развлекать детей, использовал электрошокер и применял физическую силу. В результате две девочки получили травмы, и одна из них была вынуждена обратиться за медицинской помощью.